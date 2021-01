Cambios en los protocolos de la NBA para prevenir el Covid-19

Ante la gran cantidad de casos de jugadores aislados, la organización modificó los protocolos sanitarios y extremó las medidas para detener los contagios dentro de los planteles. Esta nueva reglamentación se llevará adelante al menos por dos semanas.

Cuando los equipos estén en las ciudades donde son locales, los jugadores y cuerpos técnicos deben quedarse en su casa. Solo tienen permitidas las salidas para cumplir con las actividades vinculadas al básquet, cuestiones esenciales y emergencias.

The following was released by the NBA. pic.twitter.com/0D9sDmIz80