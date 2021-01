https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 12.01.2021 - Última actualización - 19:04

19:03

WhatsApp 3425 080710 - Mail: buzon@ellitoral.com Línea directa y llegan cartas

Democracia que hace aguas

ROBERTO ACUÑA

"Lo sucedido en el Capitolio de los EE.UU. el día 6 de enero ppdo., ha sido un hecho muy significativo. El país que fuera, según ellos, de los paladines de la democracia y la más eficiente del mundo, hace aguas por todos lados. Históricamente, en EE.UU. no hubo otro partido más que los Demócratas y los Republicanos. En tales circunstancias, ¿podríamos asegurar que esa es una verdadera democracia? Por otra parte, se habló de fraude, por un lado dijeron que no hubo pruebas contundentes decían los demócratas, y los republicanos aseguraban que había y suficiente. ¿No fue éste un escándalo de proporciones? ¿Quiénes tienen la razón? Mientras tanto, la OEA no tuvo ni la más mínima intervención, a no ser luego del hecho consumado. Pero si lo acaecido en EE.UU. hubiese sucedido en un país latinoamericano, la OEA no habría dejado de tildarlo de corrupción y elecciones poco claras. En fin, este mundo está muy loco, y en el futuro tal vez veamos que la descomposición interior de algunos países salga a la superficie...".

****

Trump y las redes sociales

DANIEL PINO

"Desde hace más de diez años o más, las redes sociales en todo el mundo tomaron un auge inédito. Incluso los medios como la televisión, la radio y los diarios dejaron de tener total hegemonía. Las redes con sus libertades permitía a la gente expresarse. Y no tardaron en ser utilizadas también por los políticos, que vieron allí una forma muy interesante para comunicarse con los ciudadanos, incluso de todo el mundo. Desde que aparecieron estas redes sociales, de lo que se jactaban era de su libertad de expresión. Pero desde hace un poquito tiempo, muchos de los usuarios se vieron censurados, e incluso se los sancionaba hasta cerrarles su cuenta, como sucede en una famosa red de canales de videos. Pero lo que colmó el vaso ha sido, sin ningún lugar a dudas, el cierre de varias cuentas al presidente Donald Trump en estos días. Esto deja en evidencia que un sistema privado puede, incluso, tratar al presidente de uno de los países más poderosos del mundo como se le da la gana, no solo censurándolo, sino cerrándole la puerta en la cara, como lo hicieron al prohibirle seguir utilizando sus redes. Entonces, la libertad, en estos sistemas ya no existe. Hay un censor, y ese censor, seguramente el día de mañana te obligará a pensar como él. Si no lo hacés, podrán quitarte el derecho a expresarte, como lo hicieron con Trump".

****

Ajustes

DR. MARIO PILO

"El ajuste ordenado por el antes odiado FMI para acordar que se liquide un crédito pendiente, ofrecido y que se había hecho para Macri, empezó por los jubilados, nueva ley, y los trabajadores, sin paritarias, por acuerdos gremiales, incluidos los empleados públicos y docentes. En cambio, el ajuste político no llega. Somos el país que mayor gasto individual tiene por político, legisladores, concejales, ministerios y sus entornos. Bastaría por empezar disminuyendo su número en Legislatura y Consejos. Prohibiendo asesores políticos; se elige a los políticos por creer que saben gobernar, no para nombrar asesores, sobre todo familiares. Prohibir asesores de todo tipo y prohibir el nombramiento de parientes, mientras dure el mandato y hasta 2 años después. He presentado ya en varias oportunidades, en nombre personal y de la Asociación Civil Anticorrupción, proyectos al respecto, en la Municipalidad y en la provincia. Los jóvenes con estudio y voluntad emigran precisamente porque no tienen oportunidades. Se los ha acostumbrado al ni, ni, ni: ni estudian, ni trabajan, ni les interesa, total, cobran los papitos, miembros del club todos unidos venceremos al antipueblo pobre y colonizado, porque somos más vivos, tenemos la viveza criolla. Ese es el pensamiento político".

****

LLEGAN CARTAS

Talentos y talentitos en Youtube

LILIA A BACHINI

He descubierto, con gran beneplácito, que durante la pandemia y la cuarentena, mi cabeza funcionó muy distraída durante aquellos días, pues estuve muy preocupada por la situación imperante. A muchas personas les debe haber pasado lo mismo.

Como no pude con mi "genio" me puse a "bucear" en la tecnología. A ella debo agradecerle la creación de Youtube, y a éste último le debo agradecer el disfrute del arte, especialmente de la música, que es el que humildemente conozco. Fue en Youtube donde encontré "talentos y talentitos", éstos últimos con un virtuosismo y una sensibilidad que solo Dios puede dotar.

Niños rusos, japoneses y chinos, de ambos sexos, me mostraron el camino de la música. Primero con amor, segundo con pasión y tercero con sus propios dones, que pueden llegar a "tocar" las fibras más íntimas de un ser humano y permanecer en nuestra alma, para nuestro propio goce.

La niña japonesa, de tan solo 9 años, Himari Yoshimura es una solista que actúa con grandes orquestas sinfónicas, interpretando a grandes autores, tales como Paganini, entre otros. Allí nos regala toda su destreza y sensibilidad, que se transmite, se siente y permanece en nosotros durante algún tiempo.

Cristian Li, joven artista chino, tiene un manejo del violín que sorprende a quienes lo escuchamos. Virtuosismo y destreza pura. No puedo evitar nombrar al excelente pianista Elisey Mysin (una perla en el océano) que con tan sólo 6 años de edad interpreta de forma magnífica obras de autores como Bach, Chopin, Debussy, y muchas otras composiciones de las cuales él es coautor. El talentito ruso brilló en un concurso que me dejó, a mí y a los jurados, con la boca abierta.

La niña japonesa Nathuso Murata, de tan solo 11 años, me sorprendió interpretando obras de gran dificultad, sorteando con talento y ensayo cuanta situación se le presentara, pero además se la notaba con una " naturalidad", muy propia de una niña que parecía estar jugando y disfrutando lo que hace. Esto no quiere decir que la música no requiera de una disciplina constante que hay que ejercitar día a día, para lograr el objetivo deseado. Un poquito y un poquito más. La música es también el resultado del esfuerzo, empujado por la vocación.

Algunos tienden a creer que la música es solo para escuchar y yo, como tantos otros, encontramos que nos acompaña cuando estamos alegres o cuando estamos tristes, y quizás también en cualquier estado de ánimo. Cuando la música está bien interpretada llega, y llega con la calidez que le pone el intérprete.

No solo las lágrimas pueden expulsar todo lo que tienes guardado en tu pecho. Muchas veces la música ayuda de una manera invisible, pero sentida. Nos ayuda a sacar las penas y las alegrías, que muchas veces no podemos expresar.

Imaginemos un viaje en un automóvil bastante confortable. Encendemos la radio y escuchamos una melodía popular bien pegadiza, que muchas veces la gente desprecia, o una melodía romántica que muchos "tararean" felizmente hasta llegar a destino, haciendo menos árido el viaje. No debemos menospreciar los efectos de la música, porque éstos no tienen límites. Es proponerse a elegir un repertorio, de cualquier estilo y simplemente dejarse llevar por ella. Todos los géneros musicales producen sus efectos y nadie tiene derecho a rechazarlos.