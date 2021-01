Kevin Benavídez ganó la etapa 9 y quedó como escolta

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El motociclista argentino tuvo una buena jornada y recuperó terreno en la General. Mientras, su hermano Luciano se accidentó y debió abandonar. En cuads sigue como líder Manuel Andújar. En autos ganó Peterhansel, que se consolida en el primer lugar.

El piloto Kevin Benavides se quedó con el triunfo en la Etapa 9 del Rally Dakar y se ubicó como escolta de José Ignacio Cornejo en la General de la categoría motos, mientras que su hermano Luciano debió ser hospitalizado tras protagonizar un accidente.

En tanto, entre los cuatriciclos el líder sigue siendo el bonaerense Manuel Andújar, pese a que terminó tercero en la etapa, pero le lleva 19 minutos de ventaja a su inmediato perseguidor en la general, el francés Alexandre Giroud.

Para Kevin Benavides fue su segundo triunfo de la competencia, pero la mala noticia de la novena jornada que se desarrolló en el rulo de Neom fueron las bajas de tres pilotos: uno de ellos, Luciano Benavides.

Luciano se cayó con su moto en el kilómetro 242 de la especial y, según la organización, fue trasladado consciente al hospital de Tabuk, en donde le hicieron varios chequeos médicos y radiológicos para evaluar posibles fracturas en el hombro, muñeca y cadera derechas.

Kevin completó el rulo de Neom, de 465 kilómetros de extensión, en 4h49m15s y doblegó por 1m34s a su compañero de equipo y líder de la categoría, el chileno Cornejo, mientras que Adrien Van Beveren terminó en la tercera ubicación, a casi 14 minutos de Benavides, Matthias Walkner fue cuarto y Joan Barreda Bort completó el top five.

El ganador de la etapa en los cuatriciclos fue el chileno Giovanni Enrico, mientras que Andújar terminó tercero y continúa en la cima de la general de los quads.

El chileno prevaleció en el camino y aventajó por 1 minuto y 30 segundos al francés, mientras que el bonaerense llegó a 1 minuto y 45 segundos y se sostiene en lo más alto de la clasificación.

Por su parte, Pablo Copetti continúa dentro del top cinco. El cordobés arribó a la meta, a 17:31 del vencedor y marcha cuarto en la competencia.

En la tabla de posiciones, el oriundo de Lobos marca el rumbo con 46 horas, 35 minutos y 11 segundos y tiene una luz de 19:28 sobre Giroud y de 24:15 sobre Enrico.

En la categoría autos Stèphane Peterhansel fue el ganador de la novena etapa del Dakar 2021 y de esta manera se consolida como líder superando al qatarí Nasser Al-Attiyah.

Peterhansel aventajó por 17m50s a Al-Attiyah y más de una hora al español Carlos Sainz debido a que ambos corredores sufrieron pinchaduras en el tramo y por ello perdieron tiempo.

La décima etapa del Dakar 2021 unirá las localidades de Neom y Al Ula en un trayecto de 241km de enlace y de 342 de velocidad.

Con información de NA