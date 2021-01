Alexei Navalny anunció que volverá a Rusia este domingo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Según lo comunicó a través de sus redes sociales, Navalny volaría este 17 de enero de vuelta a Rusia proveniente de Alemania donde se recupera desde agosto pasado tras ser envenenado.

Alexei Navalny, uno de los principales críticos del Presidente Vladimir Putin, dijo este miércoles que volaría de vuelta a Rusia el 17 de enero desde Alemania, donde ha estado convaleciente después de ser envenenado.

"El domingo 17 de enero volveré a casa en un vuelo de (la aerolínea) Pobeda", dijo a través de sus cuentas de Twitter e Instagram. "He sobrevivido. Y ahora (el presidente ruso Vladimir) Putin, que dio la orden de asesinarme (...) dice a sus servidores que hagan todo lo posible para que no vuelva", dijo el activista, de 44 años, en su página de la red social Instagram, añadiendo que tenía un pasaje de vuelta para el domingo.

"Nunca me he hecho la pregunta de 'volver o no volver'. Simplemente porque no me he ido. Me encontré en Alemania después de llegar en una caja de reanimacion", dijo.

Envenenamiento y evolución

Navalny, enemigo declarado del Kremlin, se sintió mal repentinamente en un avión, cuando regresaba de un viaje en Siberia. El avión realizó un aterrizaje de emergencia en la ciudad rusa de Omsk, donde el activista estuvo hospitalizado unas 48 horas antes de ser evacuado Alemania en estado de coma. El opositor logró recuperarse y tres laboratorios europeos concluyeron que había sido envenenado por una sustancia neurotóxica de tipo Novichok, concebida por los expertos soviéticos con fines militares.

Estos resultados fueron confirmados por la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) y una investigación de varios medios señaló como responsables del envenenamiento a los servicios especiales rusos (FSB). Desde que salió del coma, Navalny acusa a Putin de haber ordenado su asesinato, algo que el Kremlin niega.

El activista corre el riesgo de ser encarcelado en Rusia, ya que la justicia recibió el martes una denuncia que pide la transformación de una condena de cárcel con suspensión de pena en una pena de prisión sin este beneficio. Afirma que la denuncia fue presentada por los servicios penitenciarios rusos (FSIN) sobre una condena pronunciada en 2014 y considera que es una maniobra para impedirle volver al país.