La CIA desclasificó miles de documentos sobre OVNIS

Aquellos apasionados por el fenómeno OVNI ya tienen un lugar en Internet todos los documentos de la CIA (Agencia Central de Inteligencia) para conocer sobre los fenómenos aéreos no identificados (UAP), como los llama el gobierno de Estados Unidos, que ahora son accesibles mediante descarga en Black Vault, un sitio web operado por John Greenwald Jr.

La CIA afirma que proporcionó toda la información sobre los UAP que tienen, aunque no hay forma de saber que eso es cierto. Por lo pronto, Greenwald, mediante un comunicado en su sitio, informó: “La investigación de The Black Vault continuará para ver si hay documentos adicionales aún por ser descubiertos dentro de las propiedades de la CIA”.

1/ In this CIA #UFO document, the Assistant Deputy Director for Science & Technology (A/DDS&T) was shown SOMETHING related to a UFO that was hand carried to him. He decided he would personally look into it, and after, he gave advice on moving forward. That advice is classified. pic.twitter.com/PyVEr3zCny