En redes sociales Su novio la engañó y su venganza se hizo viral: le llenó la casa de glitter

Todo lo que pasa en TikTok “no solo queda en TikTok”, sino que va más allá de lo pensado. La red social más usada en estos últimos tiempos ya tiene acostumbrado a sus usuarios con nuevos “desafíos”.

Los retos no paran y precisamente es lo que hace que esta app sea la más elegida y popular en estos tiempos.

Lo último de esta insólita forma de relacionarse a través de TikTok es la “venganza” como una nueva modalidad de expresión para los jóvenes.

En respuesta a un usuario de Twitter que planteó “Le metieron los cuernos y le llenó la casa de glitter. Esta mina vive en el 2050” una seguidilla de comentarios hirientes y graciosos surgieron en ambas redes sociales.

Parece ser que una joven fue engañada por su novio y tomó ciertas represalias que hizo públicas en su cuenta de TikTok.

Precisamente, se le ocurrió tirar glitter (brillantina) en la casa de su novio, por todos lados, incluido el baño, la habitación, las zapatillas y la ropa bajo el lema "It´s not jey his car in 2021...no it´s glitter his EVERYTHING 2021".

La intención justamente fue ésta: que todos se enteren, que todos opinen y que todos vean las formas insólitas que hay de vengarse.

Una nueva forma de hacer viral la "infidelidad", absolutamente creativa e incierta para muchos. Están, como siempre, quienes la apoyan y quienes la repudian. Sin dudas, esto deja en evidencia que los jóvenes hoy en día exponen su vida privada sin ningún pudor y TikTok les da el espacio para hacerlo.