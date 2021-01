https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 13.01.2021 - Última actualización - 11:52

11:46

Por una cuestión contractual, no se puede develar hasta dentro de algunos días, aunque el presidente Luis Spahn dio alguna "pista" hace poco. "Es una muy buena operación a futuro para el Club Atlético Unión", dijeron a El Litoral en medio del hermetismo.

En los próximos días se dará a conocer el nombre ¿Quién es?: Unión puso 300.000 dólares para "asegurar" un jugador Por una cuestión contractual, no se puede develar hasta dentro de algunos días, aunque el presidente Luis Spahn dio alguna "pista" hace poco. "Es una muy buena operación a futuro para el Club Atlético Unión", dijeron a El Litoral en medio del hermetismo. Por una cuestión contractual, no se puede develar hasta dentro de algunos días, aunque el presidente Luis Spahn dio alguna "pista" hace poco. "Es una muy buena operación a futuro para el Club Atlético Unión", dijeron a El Litoral en medio del hermetismo.

El año pasado, en una de sus últimas apariciones públicas, el presidente de Unión había deslizado (entre otras cosas, como por ejemplo la no compra del predio y el inicio de las obras en la tribuna sur con la plata de Yeimar) que "se definió invertir en derechos económicos de un jugador a confirmar". Por ese entonces, todos los cañones apuntaban a comprar el pase de Javier Cabrera, de muy buen rendimiento pero que finalmente se desvinculó de la institución para ir al extranjero a cobrar en dólares.

Ahora, con Cabrera ya descartado de plano (posiblemente fiche en México), El Litoral confirmó que Unión ya giró 300.000 dólares para poder "asegurarse" un jugador que, según dicen, "asegurará a futuro un beneficio muy grande para el club". Es más, cuando el año pasado el presidente tiró esa "puntita", una fuente muy cercana a Spahn se sorprendió. ¿El motivo?: por una cuestión de vínculo contractual, no se podrá develar nada hasta los próximos días, cerca del final de enero. Pero lo que está firme es que Unión el desembolso ya lo hizo y son 300.000 dólares.

En el mercado argentino de la nueva normalidad, en modo pandemia, una cifra de 300.000 dólares "es un montón de plata", mucho más para clubes como Unión que no hacen grandes erogaciones ni contratan jugadores rutilantes. Automáticamente confirmada la noticia por El Litoral, surgieron las especulaciones de todo tipo: ¿será la compra de parte del pase de Cañete o Luna Diale, jugadores que llegaron de Boca con opción de compra?: la respuesta es no; ¿será lo de Enzo Copetti, el goleador de Rafaela que podría venir a Unión?: la respuesta es no; ¿será, otra vez, la novela del chileno Peñailillo?: la respuesta es no.

Sin dudas se trata de una inversión ya realizada por un futbolista que Unión se asegura, que vendrá a ponerse la rojiblanca en el nuevo torneo bajo la órbita de Juan Manuel Azconzábal y que los dirigentes creen "le abre las puertas al club de potenciar a futuro un gran negocio en términos de recupero de ese dinero mencionado".

Como dato de color, por ejemplo, algo que ocurrió en el mercado pasado: el Tate posó los ojos en Santiago Sosa, 21 años, una de las tantas "joyitas" millonarias que fue puliendo el "Muñeco" Marcelo Gallardo, cada vez que toma el DT de River Plate decide "subir" a un jugador a la Primera División. En ese momento, la respuesta de River a Unión fue negativa. ¿Volverá a la carga con ese perfil Luis Spahn en esta operación bien guardada?: es decir, invertir, apostar y "asociarse" con alguien más grande pensando en la explosión a futuro.

En este juego de "El Enigmático", la certeza pasa por esos 300.000 dólares que Unión ya transfirió y por las pistas del almanaque: "No se podía decir el nombre hasta finales de enero por un tema contractual", insiste la fuente. El propio presidente "no se aguantó", habló antes y muchos se preocuparon. "En diez días lo sabrán", aseguran desde López y Planes.

Rescindió Bracamonte y seguirán otros

Como se sabe, el plantel profesional de Unión quedó licenciado, el DT analiza altas/bajas y el secretario técnico se instaló en Capital Federal. La idea, sin copas en este semestre, es disminuir el plantel para que el "Vasco" trabaje con 28/30 profesionales máximo.

Por lo que se pudo saber se intentará negociar con algunos jugadores que no serán tenidos en cuenta: colocarlos a préstamo o darles el pase. En las últimas horas, por ejemplo, rescindió el mediocampista por izquierda Walter Bracamonte (23 años) y se desvinculó de Unión.

Hay un listado de más nombres (Algozino, Godoy, Zules Caicedo, Andereggen, Gallegos. entre otros) más amplio que seguirían el mismo camino de cara al nuevo armado del plantel.