https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 13.01.2021

19:08

Se las rechazaron

Preso impaciente pidió dos excarcelaciones seguidas

Su defensa planteó que necesita salir a trabajar porque "es el único sostén familiar, algo que para la fiscalía y el juez "no se ha justificado" debidamente. Para la hermana de la víctima "no puede ser que tenga prisión domiciliaria siendo un asesino".

Crédito: Archivo El Litoral



Crédito: Archivo El Litoral

Se las rechazaron Preso impaciente pidió dos excarcelaciones seguidas Su defensa planteó que necesita salir a trabajar porque "es el único sostén familiar, algo que para la fiscalía y el juez "no se ha justificado" debidamente. Para la hermana de la víctima "no puede ser que tenga prisión domiciliaria siendo un asesino". Su defensa planteó que necesita salir a trabajar porque "es el único sostén familiar, algo que para la fiscalía y el juez "no se ha justificado" debidamente. Para la hermana de la víctima "no puede ser que tenga prisión domiciliaria siendo un asesino".

La defensa de uno de los acusados por el crimen de Juan Gabriel Ceballos, a quien asesinaron el 13 de junio de 2020 en barrio Yapeyú, solicitó por segunda semana consecutiva la excarcelación. El juez de la IPP Jorge Patrizi resolvió en ambas oportunidades a favor de la fiscalía, que se opuso a las pretensiones de la defensa. Si bien la investigación está en manos de la fiscal Cristina Ferraro, su colega de la Unidad de Homicidios Ana Laura Gioria participó de las audiencias solicitadas por el abogado particular Iván Leguiza, representante legal de Emiliano Héctor Medina (26). Previo al planteo defensivo la hermana de la víctima se hizo presente en la sala Nº 1 de tribunales para reclamar: "Tiene que seguir preso. No puede ser que tenga prisión domiciliaria siendo un asesino". La mujer había hecho una exigencia similar al participar de la audiencia de revisión de la prisión preventiva realizada una semana atrás, y volvió a repetirse este miércoles en el acto que tenía como motivo solicitar la morigeración de la cautelar. El Dr. Leguiza fundamentó su pedido en que "es para que pueda salir a trabajar, porque es el único sostén familiar". Aportó los datos de la hermana de su defendido, que estaría a cargo de su guarda, y de la persona que lo emplearía en el rubro de la construcción. También ofreció que se establezca una medida de distancia de 500 mts. respecto de los familiares de la víctima, así como una prohibición de contacto de todo tipo. Sin justificación A su turno, la fiscal Ana Laura Gioria señaló que una semana atrás se rechazó la revisión de la prisión preventiva de Medina y se opuso a la nueva pretensión del defensor ya que "no acreditó ninguno de los presupuestos que facultarían a Su Señoría a optar por una morigeración". La fiscal también justificó su postura "considerando que tanto el juez que impuso la preventiva como el que rechazó la revisión expresan que los riesgos procesales subsisten, y que la manera de neutralizarlos es la prisión". "No podemos soslayar que los delitos atribuidos son, en carácter de coautor, un homicidio calificado por arma de fuego y una tentativa de homicidio también calificado". En línea con los argumentos fiscales, el juez Patrizi resaltó que "tiene que haber motivos específicos que indiquen la necesidad de esa salida laboral" y en este caso esa circunstancia "no se ha justificado". A quemarropa Emiliano Medina está privado de su libertad desde octubre del año pasado, cuando el juez Gabriel Candioti ordenó su prisión preventiva. Está imputado, junto a otros dos hombres, de haber disparado a quemarropa a Juan Gabriel Ceballos mientras éste andaba en moto con su hermana. Ella conducía sobre calle Rosatti, y al llegar a la intersección con la cortada Falcón cuatro hombres comenzaron a dispararles. Según la teoría fiscal, que se sostiene en las declaraciones de la sobreviviente que reconoció a los atacantes, se trataba de Medina, Lucas Andrés Gallay, Uriel Natanel Alegre -quienes permanecen en prisión preventiva- y una cuarta persona. La víctima fatal recibió dos disparos que atravesaron su cuerpo, uno en el tórax y otro en el brazo. El primero le perforó el pulmón y la aurícula derecha, desencadenando un shock hipovolémico por la pérdida de sangre que le causó la muerte momentos después del ataque, cuando se encontraba en el Hospital Iturraspe. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

Ediciones Anteriores | Edición Impresa