Línea directa

Urgente: poste de teléfono a punto de caerse en una casa

ARTURO FRANCISCO VEGETTI, DE SANTO DOMINGO

"Soy jubilado, de Santo Domingo, y tengo un poste de Telecom que se está por caer sobre mi vivienda. Está sostenido por los cables de la luz. Esto está así desde el 18 de diciembre, cuando tuvimos una tormenta muy fuerte de viento. Ya van dos más y el poste está cediendo. Llamé a Telecom, me piden mis datos DNI, CUIT y me dicen que no existo, pero la factura llega a mi nombre y están bien pagas. Por favor: por medio de este mensaje le pido a la empresa que se haga cargo de este problema. El poste está en calle Juan de Garay 273. Muchas gracias".

****

Responsabilidad compartida

UN LECTOR

"Se ha convertido en una gran preocupación el tema de la pandemia de Covid y quiero decir: se intenta echar la culpa de la evolución del fenómeno a la irresponsabilidad de la gente, y es cierto que una fracción de la población es irresponsable y no cumple con los protocolos y cuidados, pero también es cierto que desde los poderes públicos ha habido y hay incertidumbre, incoherencias, falta de decisión, de control para hacer cumplir la normativa, etc. Yo creo que la dirigencia no ha estado a la altura del problema. Van corriendo por atrás de los sucesos, con medidas tibias e incoherentes. Y a sabiendas de que a veces dictan normas que después no las van a hacer cumplir. Como ejemplo, en la provincia de Santa Fe, todavía está vigente desde hace muchos días la prohibición de circular a la noche, pero sin embargo jamás se hizo cumplir, jamás se controló. ¡¡¿Ahora la instalan a nivel nacional como una novedad?!! No sé cuál es la solución. No me gustaría ser el gobernador o el presidente o el intendente en estos momentos. Gobernar en esta situación es realmente complejo, pero no siempre la tarea de gobernar es grata, ni genera sonrisas. A veces en pos del bien público debemos actuar de una manera que a mucha gente le desagrada. Imponiendo cosas, no sugiriendo comportamientos. El poder público sugiere pero también impone. Hemos visto que a todas las infracciones que se cometieron, como fiestas clandestinas, no se les ha puesto ni siquiera una multa. Una vergüenza. Mientras la gente que se cuida ve con estupor cómo da lo mismo hacer las cosas bien o mal. Al descontrol lo han generado estas actitudes dubitativas de los poderes públicos".

****

Ajustes

DR. MARIO PILO

"El ajuste ordenado por el antes odiado FMI para acordar que se liquide un crédito pendiente, ofrecido y que se había hecho para Macri, empezó por los jubilados, nueva ley, y los trabajadores, sin paritarias, por acuerdos gremiales, incluidos los empleados públicos y docentes. En cambio, el ajuste político no llega. Somos el país que mayor gasto individual tiene por político, legisladores, concejales, ministerios y sus entornos. Bastaría por empezar disminuyendo su número en Legislatura y Consejos. Prohibiendo asesores políticos; se elige a los políticos por creer que saben gobernar, no para nombrar asesores, sobre todo familiares. Prohibir asesores de todo tipo y prohibir el nombramiento de parientes, mientras dure el mandato y hasta 2 años después. He presentado ya en varias oportunidades, en nombre personal y de la Asociación Civil Anticorrupción, proyectos al respecto, en la Municipalidad y en la provincia. Los jóvenes con estudio y voluntad emigran precisamente porque no tienen oportunidades. Se los ha acostumbrado al ni, ni, ni: ni estudian, ni trabajan, ni les interesa, total, cobran los papitos, miembros del club todos unidos venceremos al antipueblo pobre y colonizado, porque somos más vivos, tenemos la viveza criolla. Ese es el pensamiento político".

****

Justicia

ALELIO BENÍTEZ DE GUADALUPE OESTE

"Digo, esta señora que es vicepresidenta, que se ampara en los fueros para no ir presa, que le costó tanta plata al país, y ahora, amparada por la Justicia le va a seguir robando al país más de $ 3 millones mensuales, por jubilaciones que no le corresponden, más retroactividad, etc., ¿dónde está la justicia, los jueces en este país? Su hija, que nunca trabajó que yo sepa, se llevó 6 millones de dólares a Cuba, donde los está haciendo trabajar con empresas de turismo, etc. Porque no son peronistas; son menemistas y kirchneristas los que fundieron este país. Gracias por el espacio".

****

No se consiguen turnos

SAMUEL SALVA

"Registro Civil de la ciudad de Santa Fe, capital provincial: un papá y su hijo de 2 años, hace como 20 días que perdieron sus documentos, al día de la fecha, no consiguen turno, para hacerlos hacer. Otro caso: nació un familiar, hace 15 días, el padre todavía no tiene la partida de nacimiento. Es imposible hablar con el jefe porque no hay nadie a cargo. Cada vez son menos trabajando. Otro tema que quería mencionar son los cortes en la ruta. No pude viajar a Rosario: 10 pescadores, 5 de cada mano, interrumpieron el tránsito por horas y días. Perotti, ¿por qué no hace cumplir la ley?".

****

Siguen las prórrogas de trámites

SERGIO ÁLVAREZ

"La Municipalidad ¿por qué no pone a la gente a trabajar? Por quinta vez consecutiva prorrogan el vencimiento de los carnés de conducir. Yo fui a las oficinas del parque Garay. ¡Están trabajando con el 25 % del personal! Y todo está funcionando así: Alumbrado Público, el personal de bacheo, limpieza y corte de yuyos, etc., etc. ¿Quiénes son los encargados? ¡¿Hasta cuándo?!".

****

Baches y falta de iluminación

MARIANO

"Municipales: los invito a recorrer, de día y de noche, Salvador del Carril en toda su extensión, desde A. del Valle, hasta la Costanera. De día, para que vea los baches, los cráteres, los hundimientos que se están produciendo en una avenida que está abandonada por la Municipalidad; y de noche, para que observe la falta de iluminación, la cantidad de focos quemados, en la avenida citada, como en sus intersecciones".