Tribuna de opinión Pobreza, Estado, Iglesia ¿A quién le conviene más la pobreza al Estado constitucional, a la Iglesia, o a ambos? Los dos sectores han encontrado el camino para mayor dependencia de las personas.

Dilema. ¿A quién le conviene más la pobreza al Estado constitucional, a la Iglesia, o a ambos? Los dos sectores han encontrado el camino para mayor dependencia de las personas, ¿cuáles son los propósitos para semejante daño?

Evidentemente hay una anomia de acción o claramente de omisión. En nuestro país las estadísticas indican que un 40% de los habitantes viven bajo la línea de la pobreza, en condiciones de hacinamiento en conglomerados, sin cubrir las necesidades humanas mínimas. Es también alto el índice de indigencia.

Firmamos el aborto y tenemos niños desnutridos. También el 40% y sin educación.

¿Quién organizó esto? No es el resultado de políticas de hoy, es la suma de la descomposición social de años, por falta de respeto a la institucionalidad.

Lógicamente somos Isidoritos, los gobernantes quieren hacer un Pacto Social, la Iglesia silencio y no son capaces de analizar que la necesidad es de ayer, de hoy, no vamos a solucionarlo en lúgubres reuniones hablando. No hay impronta del trabajo ordenado y serio.

El farandulerismo del periodismo ayuda.

El importante Conurbano bonaerense es una rémora de la decadencia absoluta del respeto a los Derechos Humanos.

Esos ciudadanos alejados de la mano de la Iglesia, son pastos tiernos para los Movimientos Sociales, que tienen una dirigencia con una mentalidad de dar un plato de arroz a cambio de silenciar el espíritu de libertad, nadie los orienta u organiza para el trabajo, se están transformando en autómatas, que reaccionan a un silbato.

Los Movimientos Sociales, disponen de dinero del Estado, probablemente de armas y no me quiero imaginar de la droga. Son un ejército que tiene noción de a qué guerra los van a enviar, con el plato de arroz, se domina la conciencia individual del ser humano.

Sociológicamente, los Servicios Secretos del Estado en su obligación de indagar a la comunidad, saben la función de las Organizaciones Sociales. Son importantes. Son muchos y no trabajan.

El Estado debe saber de qué se nutren, sin dinero nadie se mueve. No debe caber dudas, el Estado abastece de disponibilidades dinerarias a través de los Subsidios y otras partidas non santas.

Señores gobernantes nacionales, provinciales y municipales son responsables del deterioro Institucional que están generando a través de su grieta de incapacidad o de intereses espúreos.

Lógicamente Uds. se mueven como peces en el agua, la reserva de la democracia en nuestra Constitución descansa en la Corte Suprema de Justicia y los responsables también descansan, son imágenes duras de yeso o soldaditos de plomo.

Me duele la Patria.