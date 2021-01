Cuando se alinean los planetas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La cantante, multiinstrumentista y compositora debutó como solista en octubre con el álbum "Aguerrida", donde revisita géneros clásicos como el bolero, el vals, el swing y el son, con nuevas perspectivas. El Litoral reconstruyó junto a la artista este camino particular.

La cantante, multiinstrumentista y compositora Mel Muñiz debutó como solista en octubre con el álbum "Aguerrida", donde la ex integrante de Las Taradas reinventa géneros clásicos como el bolero, el vals y el son. Después de de anticipar varias canciones del mismo como simples, cerró el año presentando "Constelación", una versión en castellano de "Stardust" de Hoagy Carmichael; la fecha elegida fue el 21 de diciembre, con la conjunción de Júpiter y Saturno, luego de eclipses lunares y solares (lo que para la artista configura una especial carga astrológica).

El Litoral charló con Mel de todo este largo año de trabajo, de las ganas de seguir haciendo y de próximos proyectos en vista.

Nuevos rumbos

-¿Cómo fue el proceso de hacer "Aguerrida"?

-Fue un proceso loco: tomar la decisión de salir solista después tantos años de formar parte de numerosas bandas. Re lindo la verdad. Estos temas los compuse en septiembre, octubre y noviembre de 2019; el disco lo preproduje medio en simultáneo mientras lo componía. El productor es Juan Pablo de Mendonça, un gran amigo y colega, de la música y de la vida. Cuando le propuse que me produjera el disco, me preguntó de cuántos temas; "no sé, diez", no estaba ni segura porque no los tenía. Me dijo: "Bueno, necesito que haya 17 ó 20 temas; hasta tal fecha de diciembre me podés seguir trayendo temas nuevos aunque estemos preproduciendo otros". Lo cual me pareció una re buena idea, una presión de que si se me ocurrían ideas nuevas que nos gustaran pudieran formar parte.

El disco lo terminamos de preproducir en diciembre, en la fecha que habíamos quedado, y a mediados de enero ya estábamos grabando. El master lo estábamos terminando un día antes de que se cerrara todo. Ahí la idea fue ir lanzando de a simples y no el disco entero, porque nadie sabía qué iba a pasar (risas). Lancé primero cuatro simples, en octubre el disco entero, y me guardé el bonus track que salió en diciembre ("Constelación"), con este videoclip.

-¿Qué te planteaste como metas artísticas a la hora de iniciar esta carrera solista?

-Quería que tenga mi impronta, pero que se diferencie un poco de los otros proyectos en los que participo, y en los cuales canto mucho en inglés. Me pareció muy buena idea hacer temas en español, siempre me gustaron mucho los boleros, los valses; ya había compartido de forma solista (a principios de 2019) dos temas: uno que era un swing en inglés, "Fight Back Sisters", y "Vals para ella", que era en español. Pensé que tal vez para no mezclar tanto por lo menos voy por un idioma (risas), porque ya son un montón de géneros.

En principio quería que sea un disco de boleros y valses; tal vez lo que se me ocurría más era que vaya más para el lado de Los Panchos y demás. Pero después cuando empezaron a salir los temas pedían otras cosas: tal vez algún tema ya pedía que el bajo groovee en una clave de son, y otros arreglos; o se me ocurría una orquestación y le llevaba la referencia al productor, y ya no era un bolero o un vals. O de golpe dije: "Hoy te traje una ranchera" (risas). Cada canción pedía una orquestación, un encare distinto. Obviamente que hay mucha influencia de folclore y de géneros latinoamericanos, pero ninguna canción es netamente una cosa.

-Hay una búsqueda de cosas como las de la orquesta de Héctor Lavoe.

-Sí, pero no es una búsqueda hacia eso, sino de lo que el tema pide.

-No "querer sonar como", sino dejarte llevar para ese lado.

-Exactamente. Es como que si escuchás cualquiera de los temas en su formato original, yo tocando la guitarra, te vas a dar cuenta de que hay miles de maneras de orquestarla, pero la esencia es esa. Después ves qué condimentos le ponés, de qué manera lo trabajás. Por supuesto mucho de cómo están arreglados los temas tiene mucha impronta de Juan Pablo, productor y músico: fue muy lindo hacer un trabajo en conjunto, un honor.

De a uno

-¿Cómo fuiste eligiendo los simples que se adelantaban?

-En todo este tiempo estuve trabajando con Arco, un equipo creativo, que me ayudaron un poco a elegir la historia que quería contar. Nos parecía que el vals "Ni una gota de amor" era uno de los temas menos arreglados del disco: dos o tres guitarras, contrabajo y violín. Bastante en la clave de lo que venía haciendo, y una mirada en tercera persona; nos parecía que era un primer approach muy lindo. Y con un mensaje súper claro, que tiene que ver con tomar las mejores decisiones para cuidarse a uno mismo, más allá de las adversidades.

Después salió "Harta", nada que ver: ya tiene un montón de vientos. Nos parecía que es un tema muy fuerte. Es medio loco, porque estos temas los compuse siete ocho meses antes de que salieran: "Harta" sale cuando estábamos en cuarentena, re quemados: hay cosas que están en sincro. Y también nos pareció que tiene cierta agresividad como para salir de tema uno. Por eso nos copó dejarlo como segundo simple.

-Y ya mostrar un sonido más amplio.

-Claro: ya con una orquesta, con un mensaje mucho más fuerte, con una orquestación y un ritmo más contundente y bailable.

Después sacamos "Apasionadamente", que es un bolero que tienen unos aires de cumbita, por ciertas cosas de la orquestación, por tener guacharaca y otras cosas; pero es también bastante dulce. Entonces se empieza a abrir el juego a los distintos climas que se van a abrir con "Aguerrida".

Después tenía muchas ganas de compartir "Somos hermanas": la verdad es que es uno de los temas que más me costó, porque no suelo cantar tanto son; me pareció muy divertido poner este género al servicio de mi canción, con la persona indicada para ayudarme a que esto suceda. Y tenía muchas ganas de compartir este mensaje: me costó componerlo más que otros, porque tenía re claro lo que quería decir, pero me costó ponerlo en palabras.

Habla de toda este lucha de sororidad y esta unión increíble entre mujeres, quería que sea desde un lado poético: cada una de las flores a las cuales hago referencia tienen un significado que elegí puntualmente; está trabajado con mucho cariño. Y en el fondo es una fiesta que esté pasando todo esto.

Y obviamente nos guardamos "Aguerrida" para el videoclip, para lanzar el disco y que sea el corte de difusión, porque le da nombre. Es un tema que tiene una impronta muy fuerte: vuelve a aparecer la orquesta, el ritmo es un son medio afro, tiene partes súper despojadas (las primeras estrofas estoy sola con el contrabajo y la percu), y de golpe aparece la sección de vientos. De ese tema la "refe" de la orquesta se la llevé a Juampi; pero una cosa es tenerla con la guitarrita, y después ver cómo se hace realidad.

Como también es mi primer disco solista, también nos pareció que sea un tema que hable desde la soledad, y desde cómo uno se empodera desde ese lugar. Era perfecto que el disco se llame así, para abrir el disco de esa manera.

Dinámicas

-¿Cómo le llevabas la referencia de la orquesta?

-A veces agarraba un tema de una orquesta que me gustaba y decía: "Mirá esto"; otras veces me decía él: "Yo escucho esto". Otros eran re fáciles, porque nos mirábamos y "es obvio que va para acá", no hacía falta tener referencias.

-¿Cómo es tu proceso a la hora de crear las canciones? ¿Y cómo es esto de abrir y cerrar la canilla de las emociones en el momento de escribir?

-En general suelo tener muchos cuadernos, en los cuales tengo muchas anotaciones, frases; a veces no sé de lo que voy a hablar, a veces sí. A veces tengo una imagen clara, y eso es lo peor: porque saber de lo que querés hablar de antemano puede limitarte más.

-Tenés que responderle a algo.

-Claro, como en "Somos hermanas". Tengo muchas frases y palabras que me gustaron, que escuché. Siento que cualquier cosa puede ser inspiracional: a veces estoy hablando con una amiga o un amigo, te dicen algo y es como "ah, esta palabra me gusta". Tengo la antena parada, a veces el proceso de composición es continuo y a veces no; todo te puede llegar.

Después, en general (no siempre), me gusta trabajar con alguna armonía: pienso un poco en los acordes y suelo improvisar bastante las melodías arriba, con todas estas hojas de cosas. Con "En tus manos", uno de los boleros del disco, iba caminando por la calle y escuché en mi cabeza la melodía completa, sin letra: la tarareé y la grabé en el celular. Llegué a mi casa y los acordes ya estaban, porque la melodía estaba; después me costó un montón ponerle letra, porque estaba muy cerrada.

Y después un trabajo muy grande de research y búsqueda de inspiración dentro de la música, escuchar bocha de playlists que hicimos con mi productor: "Escuchá esto", "Y vos escuchá esto". Cosas muy abiertas, no obvias, como decir desde Los Panchos hasta Chavela Vargas, La Lupe, la orquesta de Héctor (Lavoe): se me ocurren un montón de referencias que fueron. También las cantantes que siempre me gustaron, chusmear las armonías de los temas que siempre me gustaron: Anita O'Day, Patsy Claine, Dorothy Lamour, una cantante que hacía mucho hawaiano, me gustaba mucho. Había mucha mezcla.

Viaje colectivo

-Recientemente editaste "Constelación", donde sumaste a Pedro Mairal en la adaptación de la letra y a Juan Pablo de Mendonça y Juan Canosa en la producción y arreglos de una formación grande. ¿Es una de tus apuestas más ambiciosas a nivel sonoro?

-Puede ser. Hay algo medio interesante: ese es el primer tema que se masterizó, y la masterización se trabajó a partir de ese hacia los demás. Tal vez hay algo en lo sonoro que sin querer terminó siendo súper protagónico, y le empezó a dar un poco de referencia al resto de los temas, aunque terminó siendo el último presentado.

Creo que hay algo de ambicioso y hermoso de trabajar colectivamente. Es uno de los mejores temas, no es de mi autoría, y tiene mucho trabajo de equipo creativo. Le dije a Juampi que quería que sea bolero; habíamos visto que algunas versiones instrumentales latinas que tiraban más para el cha-cha, que es medio la versión del final del tema. Como no nos podíamos decidir, le dije: "Hagamos las dos, ¿te parece muy raro?"; "No genial, hagámoslo".

A Pedro le escribí a la mañana: "Estoy traduciendo 'Constelación', me re cuesta respetar las rimas". Porque no soy así en las canciones: si me pinta rimar lo hago, o no. Pero no cambio algo que ya está hecho. Pedro es un gran escritor, tiene mucha cancha, también compone temas hermosos: me parecía que era la persona para hacerlo. Me dijo: "Mandame un audio con cómo cantás vos la canción, otro tarareando, y cómo tradujiste la letra sin las rimas". A la noche la tenía toda perfecta, respetando las rimas, la idea de la poética.

Lo mismo con darle el timón de los arreglos a Juanca: la mayoría de los temas están arreglados por Juampi solo o con Fran Huici, que es uno de los saxofonistas. Juanca lo conocía al tema original; eso que tocamos en tantas versiones dentro del jazz, en inglés, lo llevó para otro lado de manera increíble: escuchás la intro y decís: "¿Qué es esto que va a pasar ahora?".

Tiene muchos moods, y mucha clase: es muy elegante todo. Tiene mucho amor colectivo: El arte, el videoclip, la tapa, lo conceptual que quisimos generar con lo que contábamos: estoy muy conectada con las astrología y el tarot, y lo sacamos en una fecha súper especial, que también habla de lo individual y lo colectivo. En mi cabeza era: "Mejor no se puede".

Despegar

-Tu año de lanzamiento fue 2020, a pesar del contexto. ¿Qué proyectás para 2021, más allá de las incertidumbres que seguimos teniendo?

-Obviamente me encantaría presentarlo en vivo con full band, probablemente ahora en enero y febrero se arme algún ciclo al aire libre con protocolo presencial: tengo muchas ganas de hacerlo, de aprovechar este momento. Seguramente eso sea más con la reducción con la que venimos tocando en los últimos festivales que se hicieron por streaming: el sexteto contándome a mí. Pero me gustaría que sea con full band, que son 13, 14, 15 tipos.

Por otro lado puedo adelantar que hay unas versiones acústicas que grabé del disco, hace muy poquito, con algunas colaboraciones de artistas internacionales y nacionales, que aportaron su impronta a los temas, que tienen una orquestación bastante distinta: acá hay piano (no hay piano en todo el disco), ninguno es orquestal, sí violín y trompeta. Se grabó en vivo, y dentro de poco empezaré a lanzar algo de eso.

Y la verdad es que este año compuse mucho: tuve todo el tiempo para hacerlo. Así que estoy con unas ganas de empezar a preproducir material nuevo que me muero. Y seguir poniéndole mucho amor, buscando el camino de lo que quiero compartir.