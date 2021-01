https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 14.01.2021 - Última actualización - 8:06

8:05

Panorama astrológico Horóscopo de hoy 14 de enero de 2021

♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

La sensación que otorga este día de reencuentros les cambiará el ánimo. Trabajen su mente para poder reconocer la elasticidad de las cosas y de las múltiples posibilidades que existen en la vida. Tranquilidad que llega luego de diálogos pendientes.

♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Al poder focalizarse en uno mismo, podrán arribar a una consolidación de sus proyectos y de una idea más certera de lo que sienten que merecen y necesitan. El camino es el correcto cuando de adentro lo sentimos así.

♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Geminianos jornada relajada y con ansias de poder tener reencuentros y encuentros en el plano afectivo. Sensación y deseo en una combinación con el buen ánimo, muy acorde a lo que esperan de este domingo. Ilusión que se materializa.

♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Una jornada sensible para estos nativos regidos por la bella Luna. Verán que sus sentimientos quizás vayan más rápido que de quien esperan que sienta la misma intensidad. Revean vínculos y tomen decisiones sanas. Despertar.

♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Leoninos no desesperen porque los recursos no alcanzan para poder mudarse. Las cosas llegan en el momento justo. Confíen en el Cosmos y en su Creador. Nativos exitosos, tienen el ímpetu del león y el brillo de su Sol regente. Todo es posible.



♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Virginianos traten de poder distenderse y dejar de lado las enormes preocupaciones que tienen. Si hay compromisos adquiridos en el plano afectivo, es necesario ser sincero y verdadero. Hagan auto análisis y lleguen a una conclusión.

♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Librianos a tratar de organizar el pensamiento y dejar de pensar en cosas que no son como las imaginan. La exageración en este bello y sensible signo, es parte de la idiosincrasia. No le pongan tintes negativos a las cosas que ocurren. No se asusten.

♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

El temple intuitivo de estos fantásticos psíquicos del Zodíaco, hoy estará a flor de piel acertando en lo que sentían que pasaría en el plano afectivo. El punto es abrir el corazón y poder cerrar heridas proponiéndose mirar hacia adelante.

♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Sagitarianos tan emocionante jornada por reencontrarse con personas de sus afectos. Tendrán un día profundo y alegre, de esos que son inolvidables. Traten de valorar sus expectativas en el plano de las actividades, mucha lucidez en este día. Proyectos.

♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Las cabritas muy ocupadas con las cosas del hogar. Arreglos, limpieza profunda, renovación. No olvidar todos los días de ventilar mucho las casas, eso libera y limpia las energías. Salidas programadas que los distenderán y los conectarán con las cosas importantes.

♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Acuarianos los temas del trabajo traten de dejarlos un poco atrás. Analicen hasta qué punto les sirve hacerse tanto problema. Hay que dejar hacer a los demás aún equivocándose. Todo es crecimiento y experimentación de uno mismo.

♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Piscianos esta es una jornada para tratar de relajarse de verdad. Tómense su tiempo, sientan sus tiempos y momentos, dense su lugar. Hay propuestas de salidas que les harían bien también. Día de alegría y movimientos de sus energías.