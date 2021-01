Leclerc, piloto de Ferrari, dio positivo de coronavirus

El piloto monegasco de Fórmula 1 Charles Leclerc dio positivo de coronavirus y fue puesto en cuarentena en su casa en el Principado, anunció este jueves su escudería Ferrari.



"Charles ha sido controlado regularmente y ayer (miércoles), el resultado de su último test era positivo. Se siente actualmente bien, con ligeros síntomas", indicó la casa de Maranello.

