Jueves 14.01.2021 - Última actualización - 17:42

16:33

Cotizó a $ 159 El dólar blue bajó y el Banco Central compró U$S 100 millones

El dólar blue retomó este jueves la tendencia a la baja y cotizó a $159 en la city, mientras el Banco Central adquirió unos u$s 100 millones.

El dólar paralelo cedió $1 en las "cuevas" porteñas tras subir el día anterior. De ese modo, en lo que va enero, el tipo de cambio informal acumuló una merma equivalente a $7.

El dólar mayorista mantuvo el ritmo ascendente y ganó nueve centavos con relación al miércoles, al operar a $85,64.

La autoridad monetaria volvió a terminar la jornada con un saldo favorable en su intervención diaria. Fuentes del sistema financiero indicaron que el Banco Central compró unos u$s 100 millones, con lo que a lo largo del mes ya embolsó más de u$s 420 millones para fortalecer reservas internacionales.

El nivel de reservas alcanzó el día anterior los u$s 39.765 millones, por lo cual en el mercado espera que antes de cerrar enero superará los u$s 40.000 millones. De acuerdo con operadores, volvió a prevalecer la oferta en la plaza financiera local, lo cual permitió que el Banco Central pueda adquirir divisas.

Estimaron que el miércoles el organismo que conduce Miguel Ángel Pesce compró unos u$s 55 millones, un monto que se suma a los u$s 190 millones adquiridos en el inicio de semana, la cifra más alta en ocho meses para un solo día. Durante la jornada el volumen negociado en el segmento de contado creció a u$s 386,770 millones.

El dólar minorista, según un promedio publicado por el Banco Central, cotizó a $84,95 para la punta compradora y a $91,18 para la vendedora. Si a ese precio se suman los recargos por los impuestos, llega a $150,45, por lo que se posicionó levemente por debajo del nivel del día anterior.

Las cotizaciones financieras registraron incrementos tras dos bajas consecutivas. En ese escenario, el contado con liquidación avanzó a $146,29 y el dólar bolsa o MEP saltó a $146,33.