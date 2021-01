https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 14.01.2021 - Última actualización - 16:39

16:37

Segunda ola de contagios Perú descarta una cuarentena total pese al aumento de casos

La primera ministra de Perú, Violeta Bermúdez, descartó este jueves que el país vaya a volver a una cuarentena total por la pandemia del coronavirus al considerar que dicha medida no tuvo efectos favorables cuando se aplicó, mientras enfrenta una segunda ola que amenaza con colapsar el sistema sanitario.



"En Perú no es posible hoy tomar este tipo de decisiones porque el confinamiento total no ha tenido resultados directos en la disminución de casos reportados", aseguró la funcionaria en declaraciones a la televisión local América, recogidas por la agencia de noticias Sputnik.



Según Bermúdez, la cuarentena general que Perú impuso desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio de 2020 durante la primera ola de contagios, afectó a la economía con la paralización de actividades y -según la funcionaria- derivó en "cifras terribles" de contagio.



La primera ministra señaló que la estrategia actual del Gobierno busca establecer un "equilibrio entre el control sanitario y la subsistencia de las familias".



Sin embargo, mencionó que no se descarta una cuarentena de manera focalizada y en los departamentos que la requieran.



Con más de más de un millón de casos, casi 7.000 hospitalizaciones y 38.399 muertos, Perú afronta una segunda ola de contagios de coronavirus, luego que la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, reportara la semana pasada la detección en el país de una nueva variedad de la enfermedad.



En ese contexto, el Gobierno anunció una ampliación de las medidas de prevención y volvió a promover la práctica de teletrabajo tanto en el sector público como en el privado.



El toque de queda nocturno fue ampliado en la mayoría de las regiones del país y, según el nivel de alerta -moderado, alto o muy alto- en cada una de ellas, regirá a partir de las 23, las 21 o las 19, en todos los casos hasta las 4, informó Bermúdez.



La situación de Perú es delicada.



Ayer los médicos estatales iniciaron una huelga por tiempo indefinido en reclamo de mejoras en las condiciones de trabajo y salariales, mientras que una entidad profesional afirmó que las unidades de terapia intensiva están "colapsadas".



"No tenemos materiales, no tenemos suficiente personal, no tenemos logística. Nos falta continuamente el oxígeno, nos faltan las camas de reanimación, nos falta el material de protección personal; en realidad, nos falta todo", dijo ayer el vocero de la Federación Médica Peruana (FMP), Carlos Valderrama.



Esta no es la primera medida de fuerza de los profesionales de la salud peruanos.



Las huelgas de julio, septiembre y octubre de 2020 fueron suspendidas para comenzar un diálogo con el Gobierno sin resultados satisfactorios.



El presidente de la FMP, Godofredo Talavera, responsabilizó de la medida de fuerza al Gobierno por no haber cumplido con sus compromisos.



Asimismo, aseguró que la huelga "no afectará" la atención de "las salas de emergencia, las salas de recuperación, las hospitalizaciones ni a los pacientes con sida y cáncer".

Con información de Télam