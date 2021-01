https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En las elecciones del próximo 24 de enero Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freixa competirán por la presidencia de Barcelona

La Junta Electoral de Barcelona confirmó este jueves que Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freixa serán los tres candidatos para las elecciones presidenciales del próximo 24 de enero.

Emili Rousaud, otro de los aspirantes, decidió retirarse del proceso electoral, según anunció el club catalán en un comunicado, y finalmente serán tres los candidatos a reemplazar a Josep Maria Bartomeu, quien renunció a fines de octubre.

Laporta buscará su segundo ciclo en Barcelona luego de presidir al club entre 2003 y 2010, mientras que Font y Freixa intentarán ganar su primera elección.

Laporta, además, confirmó que su prioridad será renovar el contrato de Lionel Messi que vence el próximo 30 de junio. "No contemplo que Messi me diga que no continúa", expresó Laporta en una de sus últimas entrevistas.

Font, por su parte, prometió que contratará a Xavi Hernández como entrenador y que el exvolante será el encargado de convencer a Messi para que siga en el club. "El mejor para convencer a Messi es Xavi; lo conoce perfectamente", dijo Font.

Freixa, quien ya se presentó en las elecciones de 2015, aseguró que la decisión que pueda tomar Messi sobre su futuro no le quita "el sueño".

"Lo más importante es el propio Barcelona. No dependemos de nadie. Messi lo ha sido todo y tiene que seguir, mi voluntad es que continúe, pero algún día tendrá que irse. Y el día que ocurra, ojalá sea nunca, no es una cuestión que me quite el sueño", afirmó.

