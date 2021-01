Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Urgente: falta de alumbrado público

ALBERTO BAGNAROLI

"Soy vecino del barrio Mayoraz, de la calle Ángel Cassanello 2951. Hace 6 meses que tenemos el alumbrado público con problemas. Hemos reclamado y reclamado a la Municipalidad y nunca, nunca, nunca vinieron a solucionarlo. ¡¡Por favor a la Municipalidad!!, ¡¡que venga a reponer el alumbrado público!! Ya asaltaron a 3 personas en este lugar. Gracias al diario".

Cámara de control: ¿funciona?

VECINA DE CANDIOTI SUR

"Les pregunto a los funcionarios de la Municipalidad si la cámara de control de velocidad, ubicada en calle Marcial Candioti al 2700, funciona. Si es así, ¿cuántas multas se han hecho por el transporte de camiones de alto porte, como por ejemplo camiones mosquito, camiones con combustibles, camiones con acoplados? Además pregunto si controla la velocidad de los vehículos (todos) que pasan a más de 80 km por hora. Una velocidad peligrosísima, donde hay una bicisenda, hay industrias y salen cientos de trabajadores. Donde no hay respeto por lo que supuestamente está para controlar. ¿Me podrán responder si se gastó dinero para algo que no funciona? Muchas gracias".

Reclamos acumulados sin resolver

RAÚL

"Tengo reclamos por falta de alumbrado público. Los números son: 36983, 40216, 42363, 52756, 52765, 43087, 53848, 61638, 69058, 42147. Corresponden a diferentes sectores. Son pedidos acumulados, sin resolver".

Obvio

ASIDUA LECTORA

"El título es porque era obvio que iba a pasar lo que está sucediendo. En Santa Fe seguimos con los casos constantes de coronavirus, pero el problema es Buenos Aires. Era obvio que después del velorio de Maradona, de las manifestaciones a favor y en contra del aborto, y ahora de la presencia de los manteros, que son extranjeros, que ocupan las calles, donde circula mucha gente, comprando, yendo y viniendo, iba a haber muchos más casos. La gente que ha ido a la Salada, ¡impresionante! Eso es lo que provocó la cantidad de casos de Covid que está habiendo, no es que vino otra ola, otro pico. Acá en Santa Fe se respeta al pie de la letra lo que dice Bs. As. y no hay controles, entonces paga el pato el trabajador y la gente que vive encerrada. Las autoridades parecen tener temor de que las llamen represoras por tomar autoridad y hacer cumplir las restricciones. Dejan que cada uno haga lo que quiera antes de actuar. Otro tanto es el acceso a la vacuna; los pobres no saben cuándo les tocará. Porque el que tiene plata viaja a Miami y se vacuna allá, o a otros países. ¿A la gente que no tiene plata le van a colocar una vacuna china que tiene el 75 % de eficacia?, ¿eso quieren traer? La van a tener que tirar porque nadie se la va a querer poner. No se habla todavía de traer una vacuna como la gente. Viene la rusa, pero llega a cuentagotas. Acá están hablando de cerrar todo otra vez, como hacen en Inglaterra; pero en Santa Fe no está tan mal la cosa. Porque yo estoy viendo que hace meses que está habiendo 170, pasan 200, a los 15 días bajan a 150, y así. Está como parejo en nuestra ciudad".

Circulan sin barbijo

LECTORA PREOCUPADA

"Al señor intendente municipal deseo transmitirle por este medio mi preocupación por la falta de control de los remises que circulan en la ciudad. Los choferes sin barbijos, particularmente de una empresa que tuve que pedir en el día de hoy. De 3 veces que usé, uno solo tenía barbijo; pero a otro que le pedí que se lo colocara, también me preguntó si quería alcohol en gel. Y el tercero, directamente no se lo colocó. Me parece que esto es de competencia municipal y como esto, hay otra cantidad de cuestiones".

Redes sociales y corporaciones

UN LECTOR

"Quiero hacer referencia a la acción de las grandes redes sociales del mundo, que han bloqueado la posibilidad de expresión del presidente Trump. No es para defenderlo, pero simplemente para decir, como ciudadano del mundo, que me asusta que las corporaciones se conviertan en Cortes Supremas de Justicia. Es una vergüenza y genera profunda preocupación en nosotros, los ciudadanos de a pie, si permitimos que empresas se conviertan en jueces. Es algo terrible esto, y me gustaría escuchar voces que condenen este hecho. Porque imagínense que estamos hablando de que si a una persona muy poderosa le hacen esto, ¡¡lo que nos van a hacer a los simples ciudadanos en el futuro!! Realmente inaceptable. Y espero que el mundo político de todo el planeta condene fuertemente esto, porque si no vamos a un futuro realmente preocupante, donde vamos a hacer como la película The Wall, con gente uniformada, desinformada, masificada y gobernada no por gobiernos, no por la política, sino por los dueños de las corporaciones".

Opinión

ERCILIO FERRI

"Nunca podemos conocer nada con seguridad, simplemente no vale la pena buscar la certeza; pero sí vale la pena buscar la verdad y esto lo hacemos principalmente buscando equivocaciones a fin de poder corregirlas. Por ello, la ciencia, el conocimiento científico, es siempre hipotético, es conocimiento por conjetura, y el método de la ciencia es el método crítico, el método de búsqueda y eliminación de errores, al servicio de la verdad".