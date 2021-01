Dakar: el argentino Manuel Andújar se consagró campeón en cuatriciclos

En cuatriciclos, el bonaerense oriundo de la ciudad de Lobos Manuel Andújar alcanzó la gloria con el segundo lugar conseguido en la duodécima y última etapa, en la que se impuso otro argentino Pablo Copetti.



Andújar, de 24 años y piloto oficial del club Boca Juniors, debutó en 2018 cuando finalizó 29°, en 2019 fue 5° y en 2020 concluyó en el 4° puesto.



Desde la llegada del Dakar a Sudamérica, los argentinos siempre se destacaron en esta categoría: en 2010, 2013 y 2016 ganó Marcos Patronelli; en 2011 y 2012 fue su hermano Alejandro el campeón, y en 2019 -ya en Arabia Saudita- se consagró el cordobés Nicolás Cavigliasso.



Ahora llegó el turno de "Manu" Andújar, quien se preparó a lo largo de los últimos años compitiendo en exigentes competencias internacionales que lo llevaron a lograr la madurez necesaria para brillar en el histórico Dakar.

🏆 A lot of emotion for Manuel Andujar. He just won the Dakar in the quads category. 👏#Dakar2021 pic.twitter.com/bwWjm0WwMS