La importación de indumentaria cayó 28 % en noviembre y prevén nuevas bajas

Las importaciones de indumentaria totalizaron US$ 13,1 millones en noviembre y 587 toneladas, lo que implicó una baja de 28,3% en dólares y de 26,2% en kilogramos con relación al mismo mes de 2019, informó hoy la cámara de empresas del sector.

“Se continúa pensando que en los próximos meses continúe la tendencia a la baja en las importaciones en términos interanuales, como consecuencia del impacto de la pandemia Covid-19 en el comercio, el aumento de controles cambiarios que inciden en la operatoria de importación y la crisis de consumo en el mercado local”, agregó la Cámara Industrial de la Indumentaria (CIAI).

Detalló luego que en noviembre los precios promedio por kilo importado, registraron variación interanual de -2,8%, con un promedio de US$ /Kg 22,4.

En el acumulado enero-noviembre las importaciones continuaron por debajo de las registradas el mismo período del año anterior: US$ 220 millones y 10.700 toneladas, es decir, -33% en dólares y -28,5% en kilos.

Por su parte, el precio promedio se ubicó en torno a los US$ /Kg 20,5, con una baja interanual del acumulado del período del 6,3%.

Respecto a los países de origen de la importación, China continúa en el primer lugar con 51,6% de los dólares y el 65,8% del volumen durante enero-noviembre de 2020, y un precio promedio de us$ /kG 16.

Bangladesh mantiene el segundo lugar con el 6,7% de los kilos; seguido de cerca por Vietnam (el segundo en términos de dólares).

En noviembre entraron desde Perú US$ 695.000, con lo que se afianzó como el principal país de origen sudamericano de las importaciones: US$ 8,1 millones para enero-noviembre, con un precio promedio de 52 US$ /Kg.

Brasil, en segundo lugar, en divisas, envió a nuestro país indumentaria por US$ 5,8 millones para el período.

El único país que ganó como origen de las importaciones en la comparación interanual enero-noviembre fue Camboya, con una suba de 6,8%.

“En general, los países del sudeste asiático son los que han registrado la mejor performance de envíos a nuestro país en los primeros once meses del año, respecto al mismo período de 2019”, concluyó la CIAI.

