Unión proyecta "foguear" a Nardoni con Acevedo al lado

El plantel de Juan Manuel Azconzábal volverá este lunes, desde las 18, en el predio de Casasol para arrancar la pretemporada. Los tres jugadores que vienen a prueba irán al grupo selectivo o reserva. El "Vasco" quiere sí o sí un "8".

Este lunes, desde las 18, el plantel profesional del Club Atlético Unión con Juan Manuel Azconzábal al frente volverá a los entrenamientos en el predio de Casasol, para poder comenzar la pretemporada, recordando que en menos de un mes (el 14 de febrero) tendrá que estar nuevamente jugando por los puntos en la Liga de AFA. En condiciones normales, quien debe presentarse y es considerado "un gran refuerzo" para lo que viene es el "Chaco" Nelson Acevedo, afectado a Defensa y Justicia, soñando con llegar a la Final Única de la Copa Sudamericana 2020 que se jugará en el Kempes de Córdoba.

Para los dirigentes no es menor la vuelta del "Chaco", no sólo pensando en lo que siempre rindió Nelson Acevedo con la camiseta de Unión sino también en lo que puede ayudar desde la experiencia para el crecimiento de los chicos que asomar. "Imaginar un doble cinco con la frescura de Nardoni y el rodaje de Acevedo sería muy lindo para Unión", comentan en la comarca rojiblanca.

¿Qué podría hacer que este binomio no se arme?: una sola cosa y es que, si sale campeón, Defensa haga desde Florencio Varela una oferta de compra por el "Chaco" Acevedo, algo que no creen que ocurra porque no es la política del club de Bragarnik. Acaso todas las miradas del cuerpo técnico se posan en el mediocampo: allí, además del retorno de Nelson Acevedo, el entrenador pidió "un 8 sí o sí", alguien que tenga mucha dinámica por derecha.

En el parate anterior, cuando llegó desde Chile, la idea de Azconzábal fue "no traer por traer". Ahora, concretado lo de Acevedo y con ese "8" casi cerrado, el entrenador irá viendo qué ocurre con este mercado de pases en Argentina. Por ahora, por ejemplo, en el bloque ofensivo se dio la baja de Javier Cabrera, lo que no encendería las alarmas de manera total. Eso sí, la cosa se podría complicar si efectivamente se va Franco Troyanski, ya que sería inminente una oferta del exterior por el "Pocho". Ahí sí deberá buscar otro punta

"En el mercado pasado, Talleres hizo una gran oferta por Troyanski, pero faltaban cuatro días para el partido con el Emelec. En consecuencia, el presidente Luis Spahn priorizó lo deportivo y la Sudamericana. En ese momento, alguien de la CD de Unión le prometió a Troyanski que "si en el otro parate (o sea ahora) hay oferta, te vendemos". Ese interés por "Pocho" sería de España y llegará en las próximas horas a Santa Fe.

Finalmente, continúa el "misterio" por ese jugador que Unión ya aseguró a cambio de 300.000 dólares, que el lunes debiera presentarse en Santa Fe y que será el primer refuerzo para el "Vasco" de cara a futuro. Muchos creen que es ese "8" que se necesita. Uno de los nombres que el Tate vino siguiendo es el de Brahian Cuello, un joven futbolista que le dijo chau a Estudiantes de San Luis, pasó al club Almagro de Buenos Aires, jugó muy bien el ascenso y tiene muchas condiciones.

Las pistas de ese primer refuerzo son las mismas: "No es tan importante, pero genera una gran chance de negocio a futuro para los intereses de Unión que es contundente". A su vez, este mismo lunes se presentarán algunos jugadores de la categoría '99, que llegarán en la modalidad "a prueba" con el grupo selectivo y/o reserva.