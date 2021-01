https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 15.01.2021 - Última actualización - 13:00

12:54

Este sábado Primera Nacional: Asciende uno en el 15 de Abril

El plantel profesional de Sarmiento de Junín llegó este viernes a Santa Fe para disputar su cuarta final consecutiva con el objetivo de regresar a la máxima categoría del fútbol argentino. El Verde enfrentará en la cancha de Unión de Santa Fe, donde ascendió a Primera en el año 2014, a Estudiantes de Río Cuarto.

El entrenador Mario Sciacqua dialogó con "La Deportiva" y dejó conceptos interesantes: "Las finales no se juegan todos los días, por momentos disfruto y en otros tengo un poco de nervios y ansiedad. La convivencia en el club con los jugadores y el cuerpo técnico es muy buena. Cuando estoy en el departamento salgo a caminar por la ciudad y lo llevo muy bien, me siento cómodo y con mucha fe que vamos a conseguir el objetivo".

"Ayer pasamos el video de Estudiantes de Río Cuarto igual que hicimos con Atlético de Rafaela, pero cuando estemos en Santa Fe la ansiedad puede aparecer. El grupo es muy lindo y se va a sobrellevar bien. A mí me gusta la concentración, compartir tiempo con ellos, eso nos va a hacer bien, estar juntos antes del partido", dijo Marito.

"Me parece que va a ser un partido de ida y vuelta por momentos, como fue con Tigre, lo visualizo de esa manera, muy abierto en una cancha que es grande. En todos los equipos que he dirigido siempre les digo: se hace ida y vuelta pero como sea el equipo tiene que tener orden, no me gusta ser anárquico porque eso genera desconfianza. El equipo mantiene el orden que tenía con Iván Delfino y soy de pensar de esa manera, bienvenido sea. Pero ser ordenado no es ser austero", expresó el ex DT de Colón que quiere festejar en cancha de Unión.

"Yo vivo en Santa Fe desde el año 1997, mi mujer y mis hijos son de ahí, igual que mis padres y mis amigos. Están todos alborotados y quieren ir al hotel, pero estamos en burbujas y no se puede. En Rafaela no pude salir ni recibir a nadie, pero estemos preparados, les dije, para después del partido. Va a ser difícil, vamos a sufrir, muchos quieren ir a la cancha pero no se puede, espero que después del partido nos veamos porque este es un equipo con mucha fe", cerró Marito.