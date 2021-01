https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Fútbol - Tinelli ya eligió al DT de San Lorenzo

El mejor día de tu vida: ¿cuándo firma Dabove?

El acuerdo ya está, sólo que el ex entrenador de Godoy Cruz negocia con Argentinos Juniors la reducción de la cláusula de salida: hay que poner 200 "lucas verdes". Al no salir "Pipo" Gorosito de Olimpia de Paraguay, el "Cabezón" apuesta por Dabove.

Pensó, pensó y definió. Marcelo Hugo Tinelli, hombre fuerte del fútbol argentino ahora al lado de Tapia, se inclinó por Dabove como DT de su querido San Loerenzo de Almagro. Crédito: Gentileza



Marcelo Tinelli había sido claro en sus últimas declaraciones en las que aseguró que quería contratar al reemplazante de Mariano Soso cuanto antes, con el objetivo que esté en el retorno de los jugadores a la pretemporada, pactada para el 21 de enero. Y finalmente suceda de esa manera, ya que luego de analizar la propuesta que recibió este jueves, Diego Dabove dio el visto y se convertirá en el nuevo entrenador de San Lorenzo. Luego de que Néstor Gorosito anunciara su permanencia en Olimpia, Tinelli avanzó fuerte por la contratación del ex entrenador de Argentinos Juniors, quien está al caer. "Sé que algún día voy a volver. Cada vez que se va un entrenador surge mi nombre. Ya me ha pasado en las últimas cuatro veces. Pero hemos venido para trabajar acá y tenemos contrato hasta diciembre", sostuvo Pipo en la conferencia de prensa que encabezó este miércoles para desestimar la oportunidad de un posible retorno a Boedo. Ante la negativa, la CD sólo tenía un nombre en carpeta: el de Dabove. ¿El motivo? Era el único que generó consenso entre el Cabezón y la Secretaría Técnica. El ex Bicho siempre gustó en el Ciclón: su perfil trabajador y las buenas referencias que cosecharon, fueron clave para ganar terreno ante la gran cantidad de propuestas que le acercaron al presidente. "Me ofrecieron 50 técnicos pero no nos da el margen, hay que buscar un DT local", había asegurado hacía pocos días. El primer contacto entre Tinelli y Dabove se realizó este miércoles por la tarde, cuando mantuvieron una charla telefónica para interiorizarse en el proyecto y empezar a conocerse. El dirigente quedó conforme y, sin otro candidato en la lista, quedó a un pasito de convertirse en el nuevo entrenador del equipo azulgrana. Este jueves el club le acercó la propuesta económica y por la tarde el ex Bicho la aceptó. ¿Qué falta para la oficialización? Que se desvincule del club de La Paternal con quien tenía contrato hasta 2022. Más allá de eso, San Lorenzo tiene nuevo entrenador. En diciembre de 2017 comenzó su carrera como entrenador en Godoy Cruz, pocos meses después de haber llegado a Mendoza de la mano de Lucas Bernardi para hacerse cargo de la Reserva del Tomba. Ahí duró un año hasta que a fines de 2018, tras un subcampeonato, agarró las valijas y se mudó a La Paternal para tomar las riendas de un Argentinos Juniors que estaba perdido y cerca de puestos de descanso para sacarlo, ponerlo en el plano internacional, llevarlo a clasificarse a la Copa Libertadores 2021 y pelearle mano a mano a Boca el acceso a la final de la Copa Diego Armando Maradona. Ese camino, sumado a un perfil trabajador, lo llevó a ser considerado en Racing y en Independiente. Pero finalmente en las próximas horas se concretaría su arribo al Ciclón. Antes de su etapa como DT, Dabove tuvo una larga trayectoria como entrenador de arqueros. Como futbolista se inició en Lanús, donde estuvo a la sombra de Lechuga Roa, hasta que partió en 1995 para cuidar los arco de Dock Sud, Argentino de Quilmes, Cañuelas, Ferro de Pico, Sporting Club de Laboulaye y Deportivo Riestra, lugar en el que colgó los guantes en el 2000. Apenas unas semanas más tarde, Miguel Ángel Russo lo convocó para que se sume a su cuerpo técnico en Los Andes. ¿El nexo? El hoy DT de Boca lo había dirigido en su paso por el Grana. Durante los 17 años siguientes, su trabajo se enfocaría exclusivamente en el arco, con excepción de un partido en 2003 en el que estuvo a cargo de dirigir a Lanús de manera interina (empate 1-1 contra Talleres en la última fecha del Clausura). Durante todo ese tiempo, Dabove trabajó con distintos entrenadores y pasó por cuatro de los cinco grandes: estuvo en 2004 en Boca con Miguel Brindisi, pasó por River en 2009 con Néstor Gorosito, llegó a Independiente en 2012 de la mano de Américo Gallego y se consagró campeón con Racing junto a Diego Cocca en 2014. Además, estuvo en la Selección de Bahréin con Sergio Batista en 2015. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

