https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 15.01.2021 - Última actualización - 16:32

16:20

"Cuando entreno es para ganar, no para participar. En todas las competencias mi idea es dar lo mejor y ganar", declaró el luchador cordobés de la categoría 65 kilos.

Lucha - Agustín Destribats Con sueños de medalla "Cuando entreno es para ganar, no para participar. En todas las competencias mi idea es dar lo mejor y ganar", declaró el luchador cordobés de la categoría 65 kilos. "Cuando entreno es para ganar, no para participar. En todas las competencias mi idea es dar lo mejor y ganar", declaró el luchador cordobés de la categoría 65 kilos.

El luchador cordobés Agustín Destribats, clasificado a los Juegos Olímpicos de Tokio, afirmó que su meta es "la medalla de oro" en la capital de Japón y reconoció que el bronce que conquistó en la Copa del Mundo de Serbia, en diciembre pasado, le "sirvió de vara para saber donde está" en la elite de su deporte.

"Cuando entreno es para ganar, no para participar. En todas las competencias mi idea es dar lo mejor y ganar la medalla de oro. Después pueden pasar un montón de cosas: que el contrincante sea mejor que yo y me gane, que tenga una mejor preparación, que ese día me levante mal, pero mi entrenamiento y mi cabeza está en la medalla de oro", manifestó a la Agencia Télam.

"Estoy contento y listo para representar al país en los Juegos. Confiado en que puedo ganar y que puedo dar lo mejor en ese momento; y que tengo las condiciones para hacerlo. Sé que voy a tratar de hacer lo mejor posible para hacer un buen papel", puntualizó.

El deportista cordobés logró, en marzo de 2020, en el Panamericano de Mayores de Ottawa (Canadá), su clasificación -y la medalla de bronce- a los Juegos de Tokio, y así Argentina volvió a tener un representante olímpico en lucha después de Pablo Ibire, en Atlanta 1996.

Destribats nació el 30 de octubre de 1997 en la capital cordobesa, empezó a luchar en el club Latina de esa ciudad; tiene un hijo de tres años, vive la localidad de Bialet Massé y está becado por el Ente Nacional de Alto Rendimiento deportivo (Enard), la Secretaría de Deportes de la Nación y la Agencia Córdoba Deportes.

El cordobés fue ganador de la medalla de oro en el Panamericano de Cadetes 2014, en Brasil; campeón del Panamericano Juvenil 2016e, en Venezuela y 2017, en Perú, todos en la categoría 60 kg. de lucha grecorromana y de lucha libre. Además, fue campeón del Sudamericano de Mayores 2015, en Argentina; en 2016, en Colombia y en 2017, en Río de Janeiro.

Además, fue cuarto en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Nanjing (China) 2014; mientras que en 2017 terminó séptimo en el Abierto de París y obtuvo la medalla de bronce el Campeonato Panamericano de Buenos Aires 2019.

Destribats ganó, también, en 2018, la medalla de plata en los XI Juegos Sudamericanos de 2018 de Cochabamba, Bolivia, en la categoría libre hasta 65 kilos,

El luchador de 23 años, luego de su clasificación a los Juegos Olímpicos se entrenó gran parte de 2020 en Majachkalá, en Rusia.

"Daguestán es potencia en la lucha. La mayoría del equipo de mayores de Rusia es de ahí. Nueve de diez son ahí, tiene muy buen nivel. En la última Copa del Mundo, de diez categorías, en ocho salieron campeones", explicó.

"Daguestán es el mejor lugar para entrenar, es muy bueno. En cada cuadra y media hay un club de lucha, como sería de fútbol en Argentina, y hay 100 o 150 personas en las dos horas de entrenamiento. Una locura", aseveró.

Agustín en acción

Destribats conquistó en Lucha Libre categoría 61 kg la medalla de bronce en la Copa del Mundo de Lucha, en Belgrado, Serbia, en diciembre del año pasado, en lo que significó el único podio latinoamericano en el certamen.El argentino derrotó al armenio Razmik Papikyan por 5 a 2 en la pelea por el tercer puesto, en la categoría hasta 61 kilogramos, y terminó el torneo con un récord de tres victorias y una derrota.

El "Gato" venció a Ulukbek Zholdoshbekov, de Kirguistán, campeón Mundial Sub 23 2019 y Campeón de Asia 2020, por 10 a 4; y a Rahul Aware, de India, bronce Mundial Senior 2019 de su país, al marcar los dos últimos puntos en el 6-6, y su única derrota en el torneo se dio en semifinales: 7 a 0 contra el ruso Abasgadzhi Magomedov, quien luego se consagró campeón.

"Estoy muy contento con ese resultado, por lo que se logró ahí. Ni yo creía que iba a quedar tercero en el mundo. Eso indica que estamos haciendo las cosas bien", admitió en otro tramo del diálogo. "Quiero hacer historia en la lucha; que pasen los años y se acuerden de un chico de Córdoba que logró cosas importantes", agregó.

"La Copa de Mundo me dio confianza para seguir entrenando de la forma en la que lo vengo haciendo y a seguir mejorando. También sirvió de vara para ver donde estamos parados. No nos falta mucho para llegar al nivel más alto de lucha. Vamos por el buen camino", puntualizó.

Destribats viajó a Francia para competir en Niza; mientras que luego se trasladará a Rusia, donde se entrenará, y posteriormente tendrá una prueba en Bulgaria, en abril, antes de regresar al país ese mes.

En 2019, el argentino ganó, en la categoría 65 kg, la medalla de bronce en el Grand Prix de Francia 'Challenge Henri Deglane' 2019, que se disputó en Niza (logró dos victorias y una derrota y venció al representante de Rumania en el combate por la presea.

"Estaré unas semanas a Córdoba y de ahí voy a Estados Unidos a entrenar y luego el panamericano en Brasil de mayo", detalló Destribats, quien se entrena de lunes a sábado, cuatro o cinco horas por día.