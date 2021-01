Clases en pugna: oficialismo y oposición discuten por el inicio del ciclo lectivo 2021

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 15.01.2021

El jefe de Gabinete y el ministro de Educación rechazaron las críticas del exmandatario sobre el futuro de la educación en el país y lo acusaron de incumplir promesas. Los gremios alzan la voz por las condiciones epidemiológicas frente al eventual retorno a las aulas.

A través de una publicación en sus cuentas de redes sociales, titulada "Abran las escuelas", el expresidente Mauricio Macri cuestionó al gobierno por "condicionar" el regreso a las clases de manera presencial en base a la situación epidemiológica, criticó a los sindicatos docentes y llamó a los padres "a la acción".

"Un nuevo año comenzó y las definiciones sobre la apertura de las escuelas aún siguen sin resolverse. Las autoridades del gobierno nacional insisten en condicionar el retorno a clases a la situación epidemiológica", sostuvo el líder del PRO. Y destacó que la Organización Mundial de la Salud "defiende la necesidad de mantener las escuelas abiertas porque se ha comprobado que los niños y adolescentes no son vectores principales de contagio y tienen más probabilidades de contraer el virus fuera del entorno escolar que dentro".

En esa línea, Macri afirmó que "la inmensa mayoría de los argentinos" aguarda que el gobierno disponga el regreso de las clases presenciales: "Miramos hacia nuestro alrededor y somos plenamente conscientes de que todo está permitido, excepto el ingreso de nuestros chicos a las aulas".

Ante ello, el ex mandatario se quejó de que eso "responde a un orden de prioridades que debe ser revertido en la inmediatez" y alertó sobre la posibilidad de "perder el potencial de una generación de jóvenes si las aulas siguen vacías".

Respuestas y reproches

Tanto el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, como el ministro de Educación, Nicolás Trotta, calificaron al expresidente Macri de "cínico" y ratificaron que el gobierno nacional trabaja en recomponer la presencialidad en las escuelas del país.

En una videoconferencia con periodistas de APeRA, el titular de ministros afirmó que "seguramente lo hace para seguir estando en el candelero". Y agregó: "No plantea ninguna solución y arranca con la misma frase que usaba Donald Trump en Agosto ("Abran las escuelas"), pero al mismo tiempo el jefe de Gobierno (Horacio Rodríguez Larreta) hace un recorte del presupuesto de Educación en la Ciudad de Buenos Aires".

Además, Cafiero sostuvo que si bien todo el gobierno espera el regreso a las clases presenciales, "si hay un rebrote va a pasar lo mismo que todo el mundo, que es que las actividades empiezan a cerrarse": "Es un debate que se viene llevando en el Consejo Federal de Educación, donde cada provincia viene llevando adelante sus planes, pero no hay que descuidarse".

Por su lado, el ministro Trotta respondió: "Le pido al expresidente que no sea cínico. Prometió la construcción de 3000 jardines de infantes y sólo construyeron 107; prometieron 10.000 salas y construyeron 311. El 3% de lo que prometieron es lo que cumplieron".

"Yo le diría al expresidente Macri que antes de opinar sobre el sistema educativo tenga la mínima dignidad de contarle a los adolescentes de todo el país por qué decía que sobraban las computadoras e interrumpió Conectar Igualdad", completó Trotta desde Santiago del Estero, donde estuvo reunido con las autoridades locales para trabajar en el regreso a las escuelas en forma presencial en el ciclo lectivo 2021.

Miran el semáforo

El gobierno manifestó en reiteradas ocasiones que la vuelta de clases presenciales está condicionada por la tendencia de aumento en los contagios de coronavirus. Por ello, este miércoles el ministerio de Educación confirmó que será cada provincia quien decida de qué forma y en qué momentos será posible retornar a las aulas. Para hacerlo, las jurisdicciones deberán considerar el "semáforo epidemiológico" elaborado por el Consejo Federal de Educación, instrumento que señala el nivel de riesgo -alto, medio o bajo- que existe en cada región. El semáforo fue aprobado en Octubre y el ministro Trotta advirtió que sus criterios pueden ser revisados en caso de ser necesario.

"No están dadas las condiciones para volver"

El secretario general del sindicato Unión de Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, sostuvo que hay que "ir camino hacia la presencialidad" en las escuelas "con presupuestos y con consensos colectivos", pero advirtió que actualmente "no están dadas las condiciones sanitarias en la Argentina" para el regreso a las aulas.

En declaraciones al canal A24, el dirigente que también es integrante del Consejo Directivo de la CGT, sostuvo: "Tenemos que trabajar todos para que este 2021 pueda comunicar a los niños y niñas entre sí y con los docentes, pero para eso tenemos que hablar menos y hacer más. El ministerio de Educación reconoció que más de un millón de niños se quedaron afuera del sistema educativo el año pasado. Yo te puedo decir que fueron muchos más".

Por otro lado, el dirigente gremial docente alertó: "Ojo con esto de darle la responsabilidad (de definir el regreso a las aulas) a los gobernadores, porque no hay dos provincias que den los mismos contenidos y paguen los mismos salarios. Esto puede hacer que se siga fragmentando más el sistema educativo".

Llamado a los padres para discutir educación

En su carta, Macri sostuvo que los padres de los alumnos "con los que he conversado en estos últimos meses me manifestaron que desean que sus hijos vuelvan a la escuela y, lo que es peor, no entienden por qué esto no sucede si 'todo el mundo está en la calle'". "Por estas razones es que quiero llamarlos a la acción", expresó el líder del PRO.

A la vez, celebró "el compromiso" de los "cientos de miles de docentes que en este último año se han convertido en 'héroes sin capa'", pero cuestionó a los sindicatos docentes: "No dejemos que el debate sobre la educación continúe monopolizado por los líderes gremiales que durante los cuatro años de nuestro gobierno han dejado a los chicos sin clases por `luchas´ que ahora parecieron abandonar", lanzó el exjefe de Estado.

Y agregó: "En este último tiempo se han convertido en portavoces de las excusas del Gobierno y no han sido capaces de disimular que sus intereses políticos son los que guían sus acciones y están por encima de las necesidades de los docentes y del derecho a aprender de los chicos".