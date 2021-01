Francisco se sumó al homenaje de la NBA a Martin Luther King

El papa Francisco se sumó este viernes al homenaje que la liga de básquet de Estados Unidos, la NBA, le hace al activista afroamericano y Premio Nobel de la Paz Martin Luther King en el 98° aniversario de su nacimiento.



El pontífice bendijo una camiseta con su nombre que le envió el equipo Atlanta Hawks y que, a modo de homenaje, incluye las iniciales del pastor asesinado en 1968, según divulgó la entidad a través de un video en las redes sociales.



La camiseta será usada por los Atlanta Hawks, equipo de la ciudad natal de King, en el partido que disputarán el próximo lunes contra los Minnesota Timberwolves.

Our league, the values and teachings of Martin Luther King, Jr, are inextricably linked. On January 18th we will pay respect to the life and legacy of MLK through stories of unity, togetherness and equality. #MLKDay