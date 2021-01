https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 15.01.2021 - Última actualización - 17:21

17:20

Recuperación de reservas El Banco Central compró en la semana 445 millones de dólares

El Banco Central (BCRA) adquirió hoy US$ 70 millones en el mercado único y libre de cambios y de esta forma sumó en la semana un total de US$ 445 millones a las reservas.

De esta manera, el BCRA logró una importante recuperación de reservas durante la semana como resultado de las distintas medidas que se vienen implementando en los últimos dos meses

Fuentes del mercado consultadas al cierre de la operatoria calcularon que el lunes la autoridad monetaria compró US$ 190 millones, el martes sumó US$ 30 millones, el miércoles otros US$ 55 millones y el jueves adquirió US$ 100 millones.

Las compras de hoy, por otros US$ 70 millones, permitieron a la entidad sumar un total de $ 445 millones desde el lunes.

En este marco, la cotización del dólar oficial finalizó hoy en $ 91,14 en promedio, con una caída de cinco centavos respectos al cierre de ayer y una suba de 35 centavos respecto del viernes pasado, con un incremento de 0,38%.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanza 0,6%, a $ 146,63, en tanto que el denominado dólar MEP se incrementa en 0,2%, en $ 145,76 por unidad, en el tramo final de la rueda.

Por su parte, el denominado dólar informal o "blue" se negocia sin cambios, a $ 159 por unidad, y en los últimos cinco días anotó un retroceso de dos pesos (-1,24%).

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense subió 12 centavos respecto a la víspera, en $ 85,74, mientras que en la semana ascendió 62 centavos (0,72%).

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 118,48 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 150,31.

Al analizar la operatoria de la jornada en el sector mayorista, Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, señaló que una rueda de bajo volumen de negocios, en la que la oferta genuina volvió a prevalecer en el desarrollo de la jornada “relevando al Central de la necesidad de abastecer la demanda autorizada”.

De acuerdo a fuentes de la city porteña, la autoridad monetaria habría finalizado la sesión con compras por alrededor de 70 millones de dólares por su intervención oficial.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 170 millones, en el sector de futuros MAE se anotaron negocios por US$ 1 millón y en el mercado de futuros Rofex se transaron operaciones por US$ 280 millones.

Con información de Telam