El inglés Wayne Rooney se retiró del fútbol

El delantero inglés Wayne Rooney se retiró este viernes del fútbol en Derby County, donde continuará en el cargo de entrenador hasta diciembre del 2023, en la segunda división.

El exatacante del Everton y del Manchester United debutó en la temporada 2002-2003 y fue una de las mejores apariciones del fútbol británico en los últimos años.

En su carrera, Rooney cosechó cinco títulos de la Premier League, una Champions League, una Europa League y un Mundial de Clubes, además de una FA Cup, tres Copas de la Liga y cinco Community Shield.

Loved every minute of my playing career but excited to get started in management with a great club in @dcfcofficial.



Thanks for all the messages and best wishes, appreciate them all ❤️ pic.twitter.com/zYABfF9UBx