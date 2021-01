Gauthier Mvumbi, el gigante que complicó a los "Gladiadores"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A pesar de la victoria ante Congo en su debut en el mundial de handball, la selección argentina tuvo una difícil tarea en la zona defensiva. Gauthier Mvumbi pivote rival sorprendió por su potencia y condiciones físicas a todo el mundo.

El jugador congoleño de 26 años mide 1,92 metros y pesa 110 kilos, cualidades que le dificultaron el primer tiempo a los “Gladiadores”. Demostrando por qué está en su selección y en un mundial, Mvumbi convirtió 4 goles en tan solo 11 minutos jugados.

🤾‍♂️ Pura potencia la del pivot Mvumbi para un Congo que complica desde lo físico. #Argentina🇦🇷 vs 🇨🇩#Congo#GLADIADORESenDEPORTV🇦🇷 pic.twitter.com/w1i8W1p4Jc — DEPORTV (@canaldeportv) January 15, 2021



Tal vez por el resultado, su juego pasó desapercibido pero el pívot de la República Democrática del Congo es furor en las redes sociales por sus condiciones físicas.

Gauthier Mvumbi, pivote de Congo.Foto: Gentileza



​Mvumbi actualmente juega en el Dreux AC que disputa el Nationale 2, la cuarta categoría de la federación francesa. Sus rivales lo describen como "un buen tipo, difícil de mover".



El domingo próximo Congo se enfrentará en la segunda fecha del mundial de handball a Dinamarca, actuales campeones del mundo y el pivote congoleño no se achica. “Tienen dos brazos y dos piernas, como nosotros” dijo. Además contó que iban a aprovechar el mundial al máximo ya que su selección no es de las favoritas y no tiene nada que perder.