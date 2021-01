Coronavirus: qué es la "lengua Covid", el nuevo síntoma detectado en Europa

Durante la pandemia de coronavirus, los especialistas comenzaron a evaluar los síntomas de la enfermedad con el fin de intentar conocer cómo se manifiesta la enfermedad. Fiebre, dolor muscular, pérdida de olfato y gusto, fueron algunos de las principales señales que presenta el cuerpo luego de haberse contagiado. Sin embargo, recientemente infectólogos sumaron una nueva característica que han detectado en algunas personas que se infectaron que son: cambios en la coloración y en la textura de la lengua a la que denominaron “lengua Covid”.

“Una de cada cinco personas con Covid todavía presenta síntomas menos comunes que no figuran en la lista oficial de PHE, como erupciones cutáneas. Ver un número creciente de lenguas Covid y extrañas úlceras en la boca. ¡Si tiene un síntoma extraño o incluso solo dolor de cabeza y fatiga, quédese en casa!”, expresó el científico Tom Spector por medio de Twitter y mostró la imagen que demuestra un ejemplo sobre lo anunciado.

One in five people with Covid still present with less common symptoms that dont get on the official PHE list - such as skin rashes. Seeing increasing numbers of Covid tongues and strange mouth ulcers . If you have a strange symptom or even just headache and fatigue stay at home ! pic.twitter.com/V04CiZNilK