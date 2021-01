Línea directa y llegan cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

¿Salud o educación?

MIGUEL ÁNGEL REGUERA

El debate está instalado desde el año pasado y la grieta lo atraviesa de punta a punta. En un reduccionismo simplista se ha planteado como "Salud o Educación". Y por supuesto que en el eje de esta discusión está si volver o no al método presencial en las escuelas. El año 2020 nos dejó en claro a familias, alumnos y docentes que nada puede reemplazar la presencia del maestro en el aula, el contacto afectivo, el ámbito escolar que se abstrae de otros paisajes y actores sociales. Se sabe que se puede jugar "un picadito" de pelota en "La biblioteca del Congreso" pero no es el ámbito, hay muebles que sobran y otros elementos que faltan, hay personas a las que molestamos, otros que entran y salen, los gritos son opuestos al silencio de cada actividad, etc. El zoom es un parche, nunca un remedio efectivo, fue pensado para reuniones cortas, no para tener clases de 8 a 17 horas, solo trabaja la oralidad y en un formato colectivo y público, (la grafía o palabra escrita y lo individual o privado requiere de otras alternativas pedagógicas). Creo que es necesario un comité de crisis (integrado por autoridades de educación, salud, trabajo, economía, transporte, inseguridad) deberían resolver algunas cuestiones: ¿Está el sistema de transporte preparado para el aumento de pasajeros provocado por miles de alumnos, adultos que los acompañan y docentes concurriendo a trabajar?¿Existen licencias laborales ordinarias para los docentes con edad avanzada, problemas de salud, o que tengan que cuidar a hijos de corta edad o mayores en edad de riesgo frente al Covid? ¿De no volver la presencialidad, se ayudará económicamente a los dueños de transportes escolares, las casas que venden guardapolvos y uniformes, zapatos y mochilas escolares, librerías, kioscos que funcionan dentro de las escuelas y sus alrededores? ¿Habrá subsidios a las escuelas privadas que dejarán de cobrar cuotas por la morosidad alentada por la no presencialidad? ¿Se puede seguir con un sistema escolar que inicie a las 7 y 30 con alumnos dormidos, sin desayunar, y en extenuantes clases de una o dos horas (antes en secundaria los módulos eran de 40 minutos)? ¿Qué pasa con los padres que decidan no enviar a sus hijos ante el riesgo de la enfermedad, tendrán programas educativos alternativos?

Todavía estamos a tiempo para discutir infraestructura, salarios, incumbencias profesionales, formación docente, capacitaciones, etc, pero hay que salir de la grieta y ponerse a trabajar ya, pues la campana sonó hace décadas y desde entonces vivimos en un eterno recreo, mientras las aulas esperan abrigar las ansias de crecer de la mayoría de la sociedad argentina.

****

Problemas nunca resueltos

VECINO DE COLASTINÉ NORTE

"Tengo que hacer un gran esfuerzo para no incurrir en decir barbaridades e insultos contra la EPE. ¡Años de padecer el servicio de esta empresa! ¡El mal servicio en realidad! Es innumerable la cantidad de reclamos que se han hecho, por escrito, por teléfono, personalmente, en la forma que sea. Ahora estamos con cortes de tensión. Nos han quemado la heladera de varios, varias veces. Un simple rayo, débil, es suficiente para que la tensión baje abruptamente y nos liquide los artefactos. ¡Esto lo hemos planteado 80 veces! ¡¡Ya no sabemos qué hacer!! ¡¡¿Hasta cuándo los vecinos de la costa vamos a estar soportando este deficiente servicio?!! Llamamos por teléfono ahora y no atienden los reclamos. ¿Eso no es violencia institucional? Señor gobernador, señor defensor del Pueblo, señor ministro, ¿dónde están? Reclamos del norte, del sur, de toda la provincia y nadie resuelve nada. ¡Estamos hartos de pagar facturas altísimas por un servicio que es una porquería! ¡¡Por lo menos que se dignen a atender el teléfono!! Respeten a los que les pagan el sueldo".

****

Opinión

ERCILIO FERRI

"No es posible actuar racionalmente en el mundo si no tenemos una idea acerca de cómo éste responderá a nuestras acciones. Toda acción racional supone un cierto sistema de referencia que funciona de una manera predecible, al menos parcialmente. Así como la invención de mitos o teorías. En el campo de la ciencia natural tiene una función: la de ayudar a poner orden en los sucesos de la naturaleza. Lo mismo ocurre con la creación de tradiciones en el ámbito de la sociedad".

****

Un inicio de clases seguro

UNA MADRE PREOCUPADA

"Yo le quisiera preguntar a la ministra de Educación, que está tan ansiosa para que empiece la escuela, en marzo (pero los maestros se tienen que presentar en febrero), ¿qué cambió hubo para querer empezar las clases? No cambió nada. La pandemia está en su esplendor, a full. Siguen los casos, los muertos. De la vacuna no se sabe todavía si inmuniza o no (hay que esperar más de 6 meses para ver qué pasa). Tampoco se sabe qué le van a colocar a los docentes para que empiecen a trabajar. Nadie sabe. Les van a colocar una vacuna que con el tiempo se va a ver si es buena o mala. Porque lo que quieren es que empiecen las clases. Por lo menos debería estar toda la Argentina vacunada para eso. Con versos quieren empezar las clases, porque la realidad es que no cambió nada. Otro tanto sucede con los adultos mayores y peor si somos pobres, vamos a ver cuándo nos colocan la vacuna. Ya se está viendo la miseria humana, que el que tiene plata va a Norteamérica a colocársela, y la mejor. Así que los que tenemos que seguir soportando esto, somos los que empujamos el carro, los pobres. Hay maestras que son de mucho riesgo, ya sea por su peso corporal, por diabetes, etc., y no tendrán ninguna seguridad de que la vacuna funcione hasta pasado cierto tiempo. Señora ministra, se va a arriesgar a todo el plantel profesional de la docencia".