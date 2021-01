https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 15.01.2021

20:53

Pese a que lo negó Audio: La Bomba Tucumana pidió que hagan campaña para entrar a MasterChef mientras estaba en el Cantando

Repuesta del coronavirus, el jueves por la noche, Gladys la Bomba Tucumana asistió al Cantando, certamen en el que disputó la semifinal con su hijo, Tyago Griffo, pero cayó en la votación telefónica contra Agustín "Cachete" Sierra.

Siendo el conductor del programa y haciéndole honor a su profesión periodística, Ángel de Brito le preguntó a la cantante de cumbia si era verdad que hizo una campaña, mientras formaba parte del reality de eltrece, para entrar a MasterChef Celebrity y ella se lo negó.

Sin embargo, el periodista Pampito compartió en Lanata sin filtro un audio de WhatsApp en el que La Bomba Tucumana arenga a sus seguidores para que la propongan como candidata para estar en el programa furor de Telefe.

"Esto, Ángel de Brito se lo preguntó a Gladys: '¿Vos hiciste campaña mientras estabas en el Cantando para entrar a MasterChef 2?'. Y ella dijo 'no, de ninguna manera. Mis fans empezaron porque me vieron cocinando, alguna vez'. Pero me llegó el audio en el que ella le pide a sus fanáticos que hagan campaña para que la llamen a ella y a su hijo, Tyago, para entrar a MasterChef", dijo el panelista.

Luego le dio play al audio de Gladys: "Hola, ¿cómo están, amores? Qué grata sorpresa ver que se han unido y que se han puesto (de nombre) Amor por Gladys la Bomba. Los quiero muchísimo, me hace bien su cariño. Vamos a seguir juntando gente para que se sumen y quiero pedirles a todos que pidan y arroben para que me inviten a MasterChef famosos. Arroben MasterChef, pidan por mí y por Santiago. Los quiero mucho".