Tras gestiones de dos bloques de la oposición Desdoblan el aumento del 30% en la TGI Urbana y Rural en San Jerónimo Norte



Foto: Archivo.

Finalmente y luego de un acuerdo entre dos bloques de la oposición se logró desdoblar el aumento de la Tasa General de Inmueble Urbana y Rural para el año vigente. Fue en la Sesión Extraordinaria N°005 del pasado viernes 8 de enero.



Sobre este tema la concejal Lucía Tione señaló a Mirador que el Departamento Ejecutivo Municipal, envió al Concejo Municipal un Proyecto N° 43/21 que contemplaba un aumento del 30% de la TGI (Tasa General de Inmueble) que se aplicaría en el mes vigente (Enero).



"Si bien entendemos la necesidad del aumento, que se ve reflejado en la calidad de los servicios prestados, no veíamos oportuno para la ciudadanía comenzar este año con un aumento de tal impacto, teniendo en cuenta no solo el año que acabamos de pasar, donde la economía en todos sus aspectos fue golpeada, sino también porque venimos de un año, donde hubo para muchos trabajadores, escasos aumentos salariales que no coinciden con la inflación y costo de vida actual", explicó la edil del FPCyS-PDP.



En este sentido Tione aclaró que desde el Bloque del FPCyS, en conjunto con el Bloque Presentes, llevamos adelante una propuesta que dio como resultado el desdoblamiento del aumento, "aplicándose así, un 15% en el mes de Enero que se verá reflejado en el mes de Febrero y un 15% en el mes de abril, que se verá reflejado en el mes de mayo, de esta manera lo que buscamos es amortiguar el impacto del aumento Municipal y que se aplique en concordancia con los posibles arreglos salariales previstos para el período 2021".





Además la edil señaló que no hay previsto otro aumento de la Tasa Municipal para el año en curso.



Más beneficios y recursos



Por otra parte Tione manifestó que durante la Sesión Extraordinaria también se trataron entre otros temas la Ordenanza Presupuestaria 2021 y Tributaria 2021. "Afortunadamente hemos podido aplicar modificaciones en ambas Ordenanzas", precisó la concejal del FPCyS-PDP.





En cuanto al presupuesto desde el bloque -aclaró la edil- se pidió la ampliación de la partida destinada a "Programa Microcréditos" que contará con un presupuesto de $ 1.124.000,00.



"Este programa le permite a cualquier habitante de nuestra ciudad poder acceder a un crédito a bajo costo y con mínimos requisitos con el objetivo de instalar nuevos Micro emprendimientos o mejorar los ya existentes potenciando la mano de obra local. Este programa, se tramita a través de la Secretaría de Producción de nuestra Municipalidad", destacó la concejal.





Además Tione manifestó que se solicitó la ampliación de la partida destinada a "Becas y Casa de Estudiantes", que contará con un Presupuesto de $ 1.920.000,00.



"Creemos fundamental acompañar a nuestros estudiantes que atravesaron, como todos, un año muy particular. Es por eso que vimos necesario ampliar la partida destinada a "Becas y Casa de Estudiantes", pudiendo así la Municipalidad brindar una mejora económica en la Beca ya existente, o analizando la posibilidad de alquilar un nuevo espacio para que más jóvenes de la localidad cuenten con la posibilidad de poder estudiar. Este programa, se tramita a través del Área Social de nuestra Municipalidad", añadió.





Por último la concejal del PDP señaló que también, se logró la Modificación de los Artículos N° 5 y N° 7 de la Ordenanza Presupuestaría 2021, con el objetivo de brindar más transparencia en la ejecución del presupuesto para este año.