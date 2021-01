https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

16 de enero Se celebra el Día Internacional de The Beatles, la banda de rock and roll más famosa de la historia

Cada 16 de enero, los más fanáticos de la banda británica se dedican a celebrar y homenajear a sus ídolos en el Día internacional de The Beatles. Dicha fecha corresponde al día de la inauguración del Cavern Club, lugar en que hicieron su debut John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

Lo cierto, es que estos cuatro fantásticos de Liverpool revolucionaron al mundo con su música, y como pieza fundamental de la historia tienen un día, aunque sea no oficial, para celebrar.

Un poco de historia

Su historia comienza en la década de los 50, con la formación de la banda y con aquellos primeros conciertos en la mítica The Cavern, en la ciudad inglesa de Liverpool. Unas primeras actuaciones que alternaban con viajes a Hamburgo, para tocar durante jornadas interminables en cualquier local de la ciudad alemana. Con la intervención del productor George Martin llegó su primer gran éxito, Love me do, en 1962. A partir de ese momento, arrancaba la Beatlemanía y nacía la leyenda de una banda considerada por muchos la mejor de todos los tiempos.

Nadie duda que The Beatles fueron un fenómeno mundial en todos los sentidos. No solo cambiaron el mundo de la música con melodías distintas, frescas y atrevidas, hay que entender la época convulsa de los 60, en la que sus canciones se convirtieron en la banda sonora perfecta de la revolución social y cultural que también arrancó en aquella década. Aun así, no hay un día oficial de los Beatles, aunque eso poco importa a la hora de recordar al grupo de pop rock que, probablemente, supuso el primer fenómeno de masas, a nivel musical, de la historia.

El 16 de enero es la fecha elegida por muchos incondicionales de la banda, de todo el mundo y de todas las edades, para rendirle su particular homenaje. Fue ese mismo día en1957 cuando el famoso Cavern Club fue inaugurado y The Beatles iniciaron su carrera dando sus primeros conciertos en este pequeño local. Esa es la razón por la que, para muchos, es el día perfecto para recordarlos. Hay que aclarar que la efeméride no está reconocida o avalada por la UNESCO, como se ha llegado a decir.

Tal vez la confusión viene porque lo que sí es Patrimonio de la Humanidad es el centro histórico de Liverpool y los muelles de la ciudad porturaria. De momento, y pese a la enorme aportación cultural del grupo, no existe un día oficial de reconocimiento. Como curiosidad, en ese centro histórico se puede visitar The Beatles Story, uno de los museos indispensables y lugar de peregrinación de los que consideran al grupo como el mejor de la historia de la música.

The Beatles y la confusión sobre cuándo celebrarlos

No hay unanimidad entre los seguidores de The Beatles a la hora de elegir la fecha idónea para homenajear a la banda. Aunque muchos apuestas por el 16 de enero, son también numerosos los clubs de fans que consideran el 10 de julio una fecha lo suficientemente importante para recibir tal honor.

El 10 de julio de 1964 el grupo regresó a Liverpool después de su primera gran gira por Estados Unidos. Esto coincidió además con el estreno de su primera película, A hard day’s night, un éxito absoluto que los lanzó definitivamente hacia el estrellato, desencadenando un fenómeno entre las fans como nunca antes se había visto.

Por si no fuese suficiente, hay una tercera fecha que también se defiende como clave en la formación de la banda y que quizás debería ser reconocida a nivel mundial. Es el 6 de julio porque se afirma que ese día de 1957 fue el momento en el que se conocieron Lennon y McCartney. Un encuentro entre dos genios de la música y la composición, tan distintos pero complementarios, que creó el germen de lo que sería años más tarde un grupo, sencillamente, indispensable.

La banda se separó oficialmente en 1970, después de haber dejado, en poco más de una década, un legado de 13 álbumes de estudio, a los que hay que añadir LPs (discos de vinilo) en directo y discos recopilatorios, con un sinfín de temas entre los que seguro tienes un favorito. She loves you, I want to hold your hand, Help, Penny Lane, Yesterday, Let it be… Cada año, en una fecha o en otra, los conciertos y eventos que recuerdan a la banda de Liverpool se suceden en todo el mundo, con especial relevancia en el Reino Unido y en Hamburgo, cuidad clave en su carrera y evolución musical.

16 de enero, 10 de julio o 6 de julio, del mismo modo que cada uno tiene en la memoria esa melodía especial, quizás también tengas tu propio "Día de los Beatles". Cualquier fecha que sirva de homenaje a estos chicos fantásticos, es bienvenida.