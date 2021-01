https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 16.01.2021 - Última actualización - 12:52

12:50

Con 23 años, jugó 13 partidos en Unión y 7 en Alvarado de Mar de Plata. Como no lo iba a tener en cuenta el "Vasco" Azconzábal, el club llegó a un acuerdo para rescindir el vínculo. Dicen que buscarán negociar a otros chicos del club.

Jugará en la división de ascenso de ese país Bracamonte quedó libre en Unión y ya firmó en Grecia Con 23 años, jugó 13 partidos en Unión y 7 en Alvarado de Mar de Plata. Como no lo iba a tener en cuenta el "Vasco" Azconzábal, el club llegó a un acuerdo para rescindir el vínculo. Dicen que buscarán negociar a otros chicos del club. Con 23 años, jugó 13 partidos en Unión y 7 en Alvarado de Mar de Plata. Como no lo iba a tener en cuenta el "Vasco" Azconzábal, el club llegó a un acuerdo para rescindir el vínculo. Dicen que buscarán negociar a otros chicos del club.

El cordobés Walter Bracamonte, que hace cuatro años debutaba en la Primera División de Unión después de firmar su inicial contrato profesional, fue dejado libre por el Tate y rápidamente firmó un acuerdo para militar en el ascenso del fútbol de Grecia: será refuerzo extranjero del Asteras Vlachioti. Como se sabe, Unión comenzó la depuración de un plantel que en la temporada pasada terminó con más de 40 contratos profesionales: como no será tenido en cuenta por el entrenador Juan Manuel Azconzábal, el club rescindió el vínculo y quedó libre. Ahora, buscará mostrar credenciales en el fútbol de Grecia.

Más allá de Walter Bracamonte, hay un importante listado de jugadores canteranos que y adquiridos que Unión intentará negociar para que el "Vasco" pueda trabajar con "no más de 30 profesionales", mucho más en un semestre donde el rojiblanco sólo jugará el campeonato local, sin Copa Argentina a la vista y mucho menos Sudamericana.

Si uno toma la lista de buena fe de la Copa Sudamericana, el repaso lleva a un total de 41 profesionales, a saber:

- Arqueros (4): Sebastián Moyano, Marcos Peano, Federico Bonansea, Joaquín Gómez

- Defensores (9): Franco Calderón, Claudio Corvalán, Francisco Gerometta, Matías Nani, Brian Blasi, Franco Godoy, Jonathan Galván, Jorge Zules Caicedo, Federico Vera.

- Mediocampistas (17): Lucas Esquivel, Ayrton Portillo, Emmanuel Cecchini, Lucas Ríos, Gabriel Carabajal, Sebastián Assis, Fernando Elizari,

Gastón Comas, Ezequiel Cañete, Juan Nardoni, Marco Borgnino, Nery Leyes, Kevin Zenón, Imanol Machuca, Leonel Bucca, Brian Sobrero, Pablo Palacio.

- Delanteros (11): Javier Cabrera, Fernando Márquez, Federico Pussetto, Lisandro Tablada, Franco Troyansky, Mauro Luna Diale, Juan Manuel García, Nicolás Andereggen, Gastón González, Matías Gallegos, Daniel Juárez

Como se sabe, ya se desvincularon Cecchini, Elizari, Assis (Ecuador) y Cabrera (Argentinos Juniors), por lo que ese listado quedó ahora en 37 profesionales. Considerando que vuelve el "Chaco" Nelson Acevedo y que se sumarán "dos o tres" refuerzos más, la lista vuelve a quedar muy larga para jugar un solo torneo.

En consecuencia, el interrogante pasa por saber qué será de la vida de jugadores como: Franco Godoy, Zules Caicedo, Lucas Ríos, Algozino, Andereggen, Pablo Calderón, Matías Gallegos, entre otros. La idea, claro está, pasa por negociarlos a préstamo para que puedan tener rodaje en otros lados. "Por ahora sólo llegó un pedido por Nico Andereggen; por el resto hay que esperar hasta que arranquen los nuevos torneos de ascensos", comentan en Unión.

No será, en un fútbol en crisis, tarea sencilla, máxime considerando que todos los futbolistas tienen contratos profesionales vigentes y firmados en Unión. Y muchos de ellos, por distintos motivos, jugaron muy poco o directamente no jugaron en el Tate.

Zenón: "Quiero sumar más minutos en cancha"

Kevin Zenón, una de las refrescantes apariciones de Unión en la temporada que terminó (el Tate jugó Copa Sudamericana y Copa Diego Maradona) y citado para la Selección Argentina Sub 20, habló con Radio Sol (FM 91.5) y realizó su primer balance como jugador profesional del rojiblanco.

"Todo arrancó en la Copa, mi sueño fue debutar en el club que me abrió las puertas. Estoy muy agradecido y feliz por todo el proceso que pasó en tan poco tiempo. Lo viví con mucha felicidad, pero tranquilo, pero siempre trabajando. Estoy muy feliz por todo lo que me está pasando. Mi llegada a Primera me la tomé con mucha tranquilidad, me sentí muy bien cuando el técnico me mandó a la cancha. El lunes volveremos a trabajar, estoy muy tranquilo, es una nueva oportunidad que habrá que aprovechar", dijo el zurdo.

"Me quiero afirmar, tener más confianza y sumar más minutos en cancha, ojalá que también se pueda jugar en Sudamericano y estar seleccionado para disputarlo", disparó. Habló del orgullo por estar en la Sub 20 de Argentina: "Fue algo muy lindo, pasó todo muy rápido, fue algo que siempre soñé. Es otra cosa, no tiene comparación. Cuando estaba entrenando con la camiseta de la Selección no caía que estaba ahí. Hay muchos chicos que tienen mucha técnica, eso se nota y fue lo que más me sorprendió. Se armó un grupo estupendo".

En cuanto a su desaparición en los últimos partidos de Unión, Kevin Zenón dijo: "No me estaba sintiendo bien, mis compañeros estaban mejor. No estaba bien físicamente, me había tocado estar lesionado. El campeonato que comienza iré con todo, como siempre". Para finalizar cerró contando desde Goya lo siguiente: "Hacía siete meses que no venía por la pandemia, acá soy uno más, pero la gente me trata no como antes, me trata diferente. Pero les digo que soy uno más, el mismo de siempre. Me manguean mucho la camiseta, pero las tengo en casa, las tiene mi viejo (risas)".