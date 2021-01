https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Economía podrá colocar este año deuda en dólares no utilizada en 2020 por 286 millones

El Gobierno dispuso que unos u$ s 286 millones no colocados en Letras del Tesoro Nacional intransferibles con vencimiento el 20 de abril de 2030, podrán ser utilizado este año.

Crédito: Gentileza

La medida fue dispuesta por los secretarios de Finanzas, Mariano Sardi; y de Hacienda, Raúl Rigo, a través de la Resolución conjunta 4. El 6 enero ya se había dispuesto que este año se usará deuda emitida pero no colocada en 2020 por unos 31.288 millones de pesos. Esa resolución dispone la afectación del monto emitido y no colocado de la Letra del Tesoro Nacional en pesos ajustada por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) a descuento con vencimiento 13 de septiembre de 2021. Esa letra fue emitida originalmente mediante el artículo 3° de la resolución conjunta 65 del 2 de diciembre de 2020 de la Secretaría de Finanzas y de la de Hacienda. Se trata de un instrumento por un total de valor nominal original de 31.288,7 millones de pesos. Ahora, ambas se incorporarán a las autorizaciones contenidas en el artículo 43 de la ley 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021. . Las letras que se colocan con rendimiento por la evolución del CER, están teniendo gran aceptación en el mercado y en la licitación de ayer el gobierno tuvo un amplio apoyo de los inversores en la colocación de instrumentos que se ajustan por ese indicador. Actualmente algunos analistas del mercado están reforzando las recomendaciones de seguir comprando deuda que ajuste por CER para indexar los pesos a la dinámica inflacionaria. La curva de deuda CER ya venía anticipando una aceleración inflacionaria para la última parte del año anterior y para todo lo que resta del actual. Esto implica que el mercado busque cobertura inflacionaria teniendo en cuenta que el Tesoro deberá seguir recurriendo al financiamiento en el mercado local de manera habitual durante 2021 y hasta el momento siempre ha emitido títulos CER a tasas reales positivas. Fondos comunes de inversión La Comisión Nacional de Valores (CNV) convocó a un procedimiento de elaboración participativa de normas para recibir opiniones o propuestas respecto de la adopción de una reglamentación sobre productos de inversión colectiva sostenibles y sustentables. Quienes quieran participar tendrán que tener en consideración que existe un régimen especial para la constitución de fondos comunes de inversión abiertos sostenibles. Los Fondos Comunes de Inversión (FCI), cuyo objeto especial de inversión lo constituyan valores negociables con impacto Ambiental, Social y de Gobernanza (ASG) se regirán por el régimen especial reglamentado y por futuras disposiciones. Pero ya está estipulado que el 75%, como mínimo, del haber del Fondo deberá invertirse en activos que compongan el objeto especial de inversión antes. La CNV designó a la contadora Mariana Carolina Marmato y a la doctora Paula Gimena Rodríguez para dirigir el procedimiento de elaboración participativa de normas. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

