Los Pumas '7s se ilusionan en Pinamar

Pensando en los JJ.OO. de Tokio y previo a la participación de un certamen internacional en España, multiplican esfuerzo y entusiasmo bajo estrictas medidas de prevención sanitaria.

Cumpliendo los estrictos protocolos impuestos por la pandemia de Covid-19, el Seleccionado Argentino de Seven prosigue con su concentración en la ciudad de Pinamar, la que se extenderá hasta el 21 de enero.

Los Pumas '7s trabajan diariamente en las instalaciones de Camarones Rugby Club, poniendo especial énfasis en las destrezas individuales, cumplimentadas por ejercicios de resistencia y tareas de musculación en gimnasio. Vale recordar que el plantel está conformado por 18 jugadores, que básicamente están focalizados en la preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio, la cita que hasta aquí asoma como de mayor relevancia para la presente temporada.

En tanto, para el 14 de febrero está previsto el viaje a España, para disputar el denominado Madrid Rugby 7's International Tournament, que organizado por World Rugby y la Federación Española de Rugby, se desarrollará los fines de semana del 20-21 y 27-28 del segundo mes del presente año, en las instalaciones de la Universidad Complutense.

Testimonios

Como es habitual, merced a la deferencia de Comunicaciòn UAR, es dable conocer las opiniones de algunos de los integrantes del grupo alojado en el confortable Hotel del Bosque de Pinamar.

Como el caso de Germán Schulz, el experimentado jugador formado en Tala Rugby Club de Córdoba, quien habló sobre el presente del equipo.

* "Tenemos la cabeza en Tokio, que es el gran objetivo del año, pero una vez más será una temporada rara, atípica. Ahora estamos enfocados en esta pretemporada y lo que pueda venir a corto plazo, así que esa es la forma de mantener la ansiedad e ir día a día trabajando con el entusiasmo de siempre".

* "A la juventud del equipo le puedo aportar experiencia; un poco tratar de transmitir lo que he vivido en estos años. De los jóvenes que más me sorprendieron, podría nombrar a Rodri (Isgro) y Marcos (Moneta); dos chicos que me llamó la atención su calidad física y técnica, así que creo que van a andar muy bien en el equipo", finalizó.

Por su parte, Tomás Vanni, uno de los cuatro más jóvenes integrantes del grupo, que obtuvo la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, también dijo lo suyo.

* "Estoy muy contento de estar en una pretemporada con este equipo de cara a los Juegos Olímpicos, así que estoy disfrutando al máximo cada momento. Siempre es bueno escuchar a los más experimentados. A Gastón (Revol); o a Ro Etchart, con quien comparto habitación, quienes siempre están muy atentos a lo que necesitamos y nos transmiten lo que ellos vivieron en esta etapa. Siempre están un paso adelante que nosotros", concluyò.

Por su parte, el head coach, Santiago Gómez Cora, también aportó su valioso testimonio sobre el presente del seleccionado.

* "Pinamar es un lugar que nos recibe muy bien tanto en el hotel como en Camarones Rugby Club; ya es casi como nuestro segundo lugar, realmente nos hacen sentir como en casa. Sin dudas, uno de los mejores momentos del año es venir acá para hacer una puesta a punto del equipo. Ponemos un stop en el medio de la temporada, esta particularmente distinta a las demás, pero donde recargamos energía, ajustamos la carga física y nos enfocamos en detalles rugbísticos".

* "Este año nos pusimos a disposición luego del tornado que tanto afectó al club y los inconvenientes que sufrieron con la voladura de techos. Vamos a estar haciendo una colecta, una subasta de camisetas de los jugadores del plantel y en unos días cuando lleguen algunas chapas vamos a ayudarlos a instalarlas y demás. Entendimos que hay que cuidar la casa, primero lo de adentro y luego lo de afuera", concluyó.

Covid-19

Con relación a los jugadores que habían sido aislados por ser contactos estrechos con casos positivos, ya se incorporaron a los entrenamientos con el plantel, tras haber dado negativo su segundo test PCR: se trata de Santiago Mare, Santiago Álvarez y Matías Osadzcuk. A su vez, Franco Sábato fue dado de alta y también se sumó al equipo a partir de esta semana.

Un poco de historia

En 1941, el arquitecto Jorge Bunge impulsó la forestación de coníferas para frenar el movimiento de las dunas. El pino fue la especie que, junto al mar, le dio nombre a la ciudad que en 1978 se constituyó en Partido de Pinamar. Cuatro años antes de su autonomía del Partido de General Madariaga se creó el Pinamar Rugby Club, entidad que se disolvería en 1984.

Entonces nació un nuevo proyecto: Camarones Rugby Club. a partir de la iniciativa de Rubén Caparelli y un grupo de personas muy valiosas, que actualmente conforman a una de las 20 entidades afiliadas a la Unión de Rugby de Mar del Plata y que participa de la división superior desde 2011.

Sus juveniles son uno de los estandartes del club y el pilar donde se apoya el futuro de este club. En 2018 y 2019 fueron campeones de la Copa de Plata del Campeonato de Desarrollo de la URMDP y tres de sus jugadores fueron seleccionados por el «Trébol». Entre ellos se destaca Lucas Cedarry, que también fue citado a concentraciones del Seleccionado M20 de la Unión Argentina de Rugby.

Un dato que vale destacar, es que Nahuel Tetaz Chaparro, el Puma #739, nacido en General Madariaga, pasó por el Rugby Infantil de Camarones, antes de pasar a las filas de Biguá Rugby Club, por lo que es uno de los tantos motivos de orgullo de la institución.