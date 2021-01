https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 16.01.2021

19:24

WhatsApp 3425 080710 - Mail: buzon@ellitoral.com Línea directa y llegan cartas

Llegan cartas

Aumento desmesurado

VECINOS DE GUADALUPE

Los propietarios de inmuebles del barrio Guadalupe de la ciudad de Santa FE le solicitamos al Sr. Intendente de la ciudad que revea los importes a abonar en concepto de Tasa General de Inmuebles para el año 2021 de dichas propiedades, ya que fuimos sorprendidos por un incremento desmesurado, en algunos casos superior al 60% con respecto al importe anual abonado en el 2020, cuando la inflación de dicho año se estima en torno a un 35% y los ingresos de la ciudadanía en general se vieron disminuidos como consecuencia de la pandemia, el cierre obligatorio de comercios, el aumento en la desocupación de las personas y de las propiedades, donde muchas propiedades quedaron desocupadas produciendo gastos en lugar de rentas para sus propietarios o bien los alquileres no se pudieron incrementar.

Aún en los casos de aquellos ciudadanos que mantuvieron sus ingresos, los sueldos y las jubilaciones no se incrementaron ni siquiera acorde a la inflación. Por los motivos antes expuestos aguardamos una respuesta satisfactoria y acorde a la realidad para poder cumplir con el pago de nuestros impuestos.

****

Argentina, el granero del mundo

UN LECTOR

Chequeé los datos y les comparto esta brillante síntesis de la evolución e involución de Argentina, para tener en claro qué significa el campo para los distintos gobiernos y cómo hay gobiernos que solo piensan en sacarle todo y otros ayudarlos a crecer para que muchos se vean beneficiados.

Entre 1870 y 1914, la Argentina fue el tercer país en cuanto a crecimiento del PBI per cápita entre los 57 para los que Maddison tiene datos de esa época, después de Canadá y México. El PBI per cápita creció al 2,12% anual. Si prolongamos el período hasta los años veinte de la Argentina (2,07%), solo la supera Venezuela. En términos de PBI total, Argentina es el primero del ranking tanto para 1870-1914 (5,6% anual) como para 1878-1920 (5,35%). Para 1870-1913 el segundo es Nueva Zelanda (4,31%) y para el período más largo, Uruguay (3,78%). En Argentina la mayor parte del incremento en la población se debió a la atracción de inmigrantes europeos.

Antes de entrar en la mecánica factorial detrás del crecimiento económico, es interesante preguntarse qué puede haber despertado esa racha impresionante de crecimiento. Claramente, el crecimiento tiene que poder describirse, en algún sentido, como "export-led growth" (crecimiento liderado por las exportaciones).

Argentina fue, en términos cuantitativos, una economía muy integrada al mundo. De acuerdo con los datos de Maddison, por ejemplo, el país ocupaba el tercer lugar de 30 en la proporción entre exportaciones (en dólares corrientes) y PBI (a paridad de poder adquisitivo) en 1913, por detrás de Bélgica y Austria, mejor ubicados y parte de una esfera económica regional; para 1929 todavía compartía ese tercer lugar con Canadá y Bélgica (por detrás de economías más pequeñas, y por ende típicamente más abiertas, como Dinamarca y Nueva Zelanda). Entre los quinquenios de 1870-1874 y 1910-1914, el aumento de las exportaciones argentinas solo fue menor al de Sudáfrica y Japón, tomando los países con más de 50 millones de dólares de exportaciones en 1913.

Saquen conclusiones mis queridos lectores, porque siempre el campo salva las papas a los distintos gobiernos y cómo ha sido maltratado en gobiernos de tintes populistas a excepción de los gobiernos de Yrigoyen y de Alvear.

Curiosamente los gobiernos pro-industria buscaron siempre polarizar esa batalla entre industria-campo confrontación inútil en comparación de las cuestiones políticas y económicas que padece nuestro bendito país. La historia se repite, atosigar al campo, exprimirlo para hablar de que la patria es el otro, hablan de oligarquía campestre porque los gobiernos de logias totalitarias suponen que son el mal endémico, y hacer justicia social es fácil con el esfuerzo y el dinero capital de trabajo de los otros. A enero 2021 se repite la historia.

****

Soluciones ciudadanas

JOSÉ FERNÁNDEZ DE B° BARRANQUITAS

"Vi el mensaje de un taxista que mencionó que se le rompió la rueda por un bache, frente al cementerio. Le digo que yo solucioné ese problema porque lo tapé con 4 baldes de escombros, cumpliendo con mi buena voluntad y conciencia, para estar tranquilo. Muchas gracias y los felicito por todo lo que hacen".

****

Una falta de respeto inaceptable

ATILIO INDALECIO PEROTTI

"Soy jubilado nacional, tengo 84 años, y vivo en calle Mariano Comas al 3100, barrio Mariano Comas. El día 11, salí por una diligencia, y veo que no solo hay que cuidarse del Covid y de los motochorros sino también de la policía motorizada. A las 10 de la mañana me topé con dos policías en moto, a media cuadra de mi casa, y me hicieron un interrogatorio, y me acusaron de que yo había hecho manifestaciones deshonrosas hacia una señora, de degenerado digamos. Después se reían. Se ve que me tomaron en broma. Yo lo que quiero decir es que son unos maleducados, que ya no respetan ni a los ancianos. Yo volvía del sanatorio Mayo, porque estaba con arritmia y ellos me tuvieron una hora en esa esquina, haciéndome pasar vergüenza con la gente. Trabajé 48 años, 24 años en ciencias económicas y jurídicas. Yo no voy contra la institución policial, sino contra los malos policías que no tienen educación. Hoy son unos jovencitos que no saben nada y para trabajar no tienen que agarrar a uno de perejil, como a mí. Gracias a El Litoral, mi gran amigo, soy asiduo lector".

****

Opinión

ERCILIO FERRI

"Nunca podemos conocer nada con seguridad, simplemente no vale la pena buscar la certeza; pero sí vale la pena buscar la verdad y esto lo hacemos principalmente buscando equivocaciones a fin de poder corregirlas. Por ello, la ciencia, el conocimiento científico, es siempre hipotético, es conocimiento por conjetura, y el método de la ciencia es el método crítico, el método de búsqueda y eliminación de errores, al servicio de la verdad".