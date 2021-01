Cafiero: Juntos por el Cambio "no trajo ninguna propuesta en el año más difícil" de Argentina

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 17.01.2021

En un reportaje en Radio 10, el funcionario subrayó que durante la gestión de Cambiemos en la Argentina "creció la desocupación, la pobreza y se destruyeron las pymes", y en ese contexto asumió el Gobierno del presidente Alberto Fernández, a lo que "se le sumó (luego) la pandemia".

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que Juntos por el Cambio "no trajo ningún tipo de propuesta en el año más difícil de nuestro país" debido a la pandemia del coronavirus y consideró que "es perder el tiempo" analizar las últimas declaraciones que realizaron el expresidente Mauricio Macri o la titular del PRO, Patricia Bullrich.



"No me parece que todo el tiempo haya que salir a contestarle a una oposición que no ha aportado una idea en todo el año; que han hecho comunicados que no solo cuestionan al Gobierno nacional, sino que se quejan e incentivan a que se desoiga a la ciencia, en pos de generar un marco de zozobra y de angustiar más a los que ya están angustiados", expresó el funcionario.





Tras enumerar varios aspectos en relación a "cómo dejó el país" el gobierno de Cambiemos, insistió: "En ese contexto la oposición no aportó una idea. Podría haber aportado una idea distinta, innovadora, pero hubo una actitud mezquina del punto de vista político que lo único que busca es el rédito electoral, sin mirar que está generando mucho más angustia".





"A veces hay que ser más honestos con el análisis del contexto, porque con todas estas dificultades Argentina está peleando todos los días para ponerse de pie", agregó.





Por otra parte, Cafiero estimó que en febrero se podrá a comenzar a vacunar contra el coronavirus al personal docente y destacó que "en todo momento se puso como prioritario" a ese sector para que se pueda realizar en forma presencial el ciclo lectivo 2021.





El funcionario remarcó que el Gobierno instrumentó "una estrategia de vacunación que se está cumpliendo" y recordó que "ayer se terminó de recibir la segunda dosis de la primeras de las vacunas" Sputnik V.

