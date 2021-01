El Pozo: insisten con un destacamento policial para frenar los asentamientos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Más de 50 familias habitan de modo irregular la zona de Los Alisos y los conflictos son permanentes. El municipio está terminando de definir el plan de reubicación, para luego gestionar financiamiento. Mientras tanto, solicita presencia policial permanente para poder hacer un relevamiento y evitar que se expanda.

Las viviendas del asentamiento están agrupadas es distintos sectores del predio, generalmente por unidades que componen el mismo grupo familiar. Se trata de casas precarias que no presentan obras de infraestructura. Crédito: Fernando Nicola

Hace 4 meses, El Litoral recorrió el asentamiento irregular ubicado al fondo de barrio El Pozo, a orillas de la Laguna Setúbal. Cansados de visibilizar los conflictos sociales y la inseguridad que sufren a diario, los vecinos continúan reclamando mayor presencia policial para disuadir la llegada de nuevas familias. Es que el espacio está siendo ocupado hace más de una década, y desde entonces se ha ido expandiendo. En la actualidad, alberga más de 50 familias de escasos recursos.

Paola Pallero, directora ejecutiva del Ente Autárquico Santa Fe Hábitat, sostuvo que es necesario hacer una distinción respecto de lo que son las ocupaciones espontáneas y regulares que se van suscitando en Santa Fe y el avance por la emergencia sanitaria que "está provocando un derrame poblacional hacia distintos sectores de la ciudad", explicó.

La precarización en las que se encuentran estas familias santafesinas con asentamientos en las zonas periféricas de Santa Fe ha convocado a las autoridades a abordar este flagelo para encontrar una solución definitiva junto a organizaciones sociales, el gobierno Provincial y otros organismos del Estado. En este marco, se lleva adelante un protocolo de actuación conjunta elaborado con el MPA, ADE, Provincia y Municipio. "Nosotros buscamos la integración socio-urbana y la reubicación de familias", dijo Pallero.

En este sentido el municipio, dentro del marco del Plan Integrar, se encuentra trabajando hace tiempo sobre la disponibilidad de suelo urbano con la reubicación de familias bajo el proyecto de integración socio urbana, a través de la búsqueda de financiamiento con Nación, y con la SISU (Secretaría de Integración Socio Urbana) en referencia de los barrios populares. "Ya avanzamos con algunas presentaciones; nos queda la presentación de algunos proyectos ejecutivos definitivos, y luego abordar con Provincia la gestión de financiamiento para la ejecución de viviendas o subsidios como alternativas para el plan de reasentamiento", precisó.

Evitar que se expanda

Lo cierto es que desde el Municipio señalan como requisito primordial que Provincia dé lugar al incansable reclamo de los vecinos, y que el barrio El Pozo disponga de un destacamento policial cercano a la zona aledaña a Los Alisos para poder evitar la expansión del asentamiento. Teniendo en cuenta, además, que está en una zona de riesgo hídrico.

Pallero afirmó que se está en tratativas con el gobierno provincial para que defina cuándo instalará el destacamento. Una vez que se encuentre operativo, el municipio comenzaría con el correspondiente relevamiento. "Nosotros tenemos uno de junio de 2019, donde estaba habitado por 51 familias. La caracterización del asentamiento Los Alisos es que las viviendas se encuentran agrupadas es distintos sectores del predio, generalmente por unidades que componen el mismo grupo familiar. Se trata de casas precarias que no presentan obras de infraestructura, cuyo acceso es espontáneo, donde además de esta vulnerabilidad social y habitacional hay una profunda división entre el asentamiento y el barrio El Pozo. "Hay una segmentación social muy marcada, muy fuerte", declaró la funcionaria municipal.

Foto: Juan Víttori

Una vez puesto en funcionamiento el destacamento policial, Pallero estima que se dará inicio a un "lento proceso", pero que deberá ser constante para que pueda ser efectivo. "El mismo estará coordinado con todos los niveles del Estado, en conjunto, porque paralelamente hay que hacer los proyectos de infraestructura para no replicar esta informalidad en otros lugares de la ciudad de Santa Fe", añadió.

La funcionaria transmitió un mensaje a los vecinos de El Pozo: "Para el municipio es prioridad resolver la situación; estamos trabajando para eso, ya tenemos el suelo disponible para la reubicación. Estamos trabajando en los proyectos y nos faltaría solamente cerrar el financiamiento para poder empezar a avanzar", cerró.

"Es una situación gravísima"

"La realidad sigue siendo la misma. Nosotros seguimos tocando puertas pero a estas alturas esperamos realmente una decisión que nunca llegó en tantos años y que no hay una decisión política para tomar. Hace menos de un mes, la secretaria de Seguridad de la Provincia, en una reunión que se hizo con las instituciones barriales, aseguró y prometió en 48 horas poner un destacamento policial a la entrada del asentamiento, algo que hasta el momento no ocurrió. Nuestra comisaría sigue teniendo poquísimos efectivos, los problemas se siguen suscitando y se sigue ampliando la cantidad de gente que está en el asentamiento", comentó María del Rosario Alarcón, vecina del barrio.

Al ser consultada sobre si mantuvieron algún encuentro con autoridades municipales o provinciales, sostuvo: "No; en realidad ninguno de los dos Estados, ni el provincial ni el municipal, nos han dado respuesta ni han llamado a ninguna institución barrial a ninguna reunión. El Pozo es un lugar que tiene muchísimas instituciones y todas trabajamos en conjunto, pero el tema sigue siendo el mismo".

Foto: Juan Víttori

Alarcón recordó que en junio del año pasado se reunieron en la Municipalidad todas las instituciones barriales con al intendente Emilio Jatón y la secretaria del Hábitat municipal, y les propusieron hacer una reunión mensual para ir siguiendo el tema. Hasta el momento, los vecinos aún esperan ser citados. "Nosotros como vecinos, como ciudadanos, estamos muy cansados de venir peleando por esta situación. Es una situación gravísima en el barrio, no solamente por la inseguridad, sino porque estamos en pandemia y seguimos reclamando que la gente del asentamiento no tiene las condiciones para sobrevivir a ella, pero siguen evitando el tema. Me parece que hay una fragmentación entre los dos Estados, provincial y municipal, y como siempre El pozo queda en el medio", opinó.

"La solución sería primero que se hagan presentes los funcionarios, y luego que se llegue a un acuerdo para poder ayudar a las personas del asentamiento a salir de esa situación de miseria, darles un lugar donde puedan habitar, porque están habitando sobre la defensa hídrica. De este modo, buscar reorganizar el barrio nuevamente y no tener tantos hechos delictivos de gente que viene de afuera", finalizó Alarcón.