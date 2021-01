https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 18.01.2021 - Última actualización - 10:09

9:58

Cruz del Eje Multaron al cantante Damián Córdoba por multitudinario show en vivo

Durante el pasado fin de semana, el cuartetero Damián Córdoba realizó un show musical en vivo en el Club Olayon de la localidad cordobesa de Cruz del Eje. La polémica se generó cuando el cantante publicó en sus redes oficiales una imagen donde se ve a los asistentes sin barbijo ni distancia social.

​

Publicación que luego fue borrada de todas sus redes Foto: Gentileza

Durante la temporada de verano se han flexibilizado actividades y se han elaborado protocolos para la realización de conciertos y shows en vivo, a pesar de este gran esfuerzo, no es la primera vez que en la provincia de Córdoba se incumplen las medidas de sanidad para este tipo de eventos.



Con el fin de dejar un claro mensaje a los demás organizadores, la Municipalidad de Cruz del Eje multó al cuartetero con 150 mil pesos por no acatar las reglas que se dispusieron por la pandemia.

Informamos que se ha multado al club @olayon_club y al cantante @damicordoba con una multa de $ 150.000 por NO cumplir las medidas de bio seguridad ni los protocolos vigentes autorizados por el COE para este tipo de eventos. pic.twitter.com/nMvQcB239l — MunicipalidadCDE (@CruzDelEjeMuni) January 16, 2021

Especialistas y autoridades repudiaron lo sucedido y lo tomaron como una burla al sistema sanitario y a todo el personal de salud. Oscar Atienza, especialista de la salud, se manifestó en Twitter.

Hay modo de organizar un espectáculo público minimizando riesgos ? Mira este, con burbujas y espacio, al aire libre. Mucho mejor. pic.twitter.com/t0tb81SYsQ — Oscar Atienza (@oscaratienza) January 16, 2021

La versión de Damián Córdoba y su gente



Desde la organización del evento difundieron un video con la disposición de las mesas para cumplir con la normativa, sin embargo no se respetaron ninguna de las medidas durante el espectáculo. Aunque reconocen que la mayoría no tenía barbijo, aseguran que la foto viralizada no refleja lo que se vivió durante el concierto y que se respetó la distancia exigida por las autoridades.



Alejandro Bustos, uno de los colaboradores, declaró que ''Cuando la gente se levantó y quiso bailar, actuó la policía y les pidió que se sienten; y la gente se sentó y respetó''.

Además indicó, ''Los números no son lo que se dice: entraron 710 personas'', afirmó Bustos contradiciendo al intendente Claudio Farías, quien declaró que había más de 1.200.

Desde el Club Olayon señalaron que contaban con la habilitación para realizar la cena-show y que en todo momento se respetaron los protocolos. Además, aseguraron que la Municipalidad de Cruz del Eje realizó una inspección a las 3 de la madrugada y constató que se cumplieron las normas.