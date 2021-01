https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tras consagrarse campeón Carlos Tevez confirmó que seguirá en Boca

El ídolo de Boca Juniors Carlos Tevez confirmó su continuidad en el club después de la consagración en la Copa Diego Maradona en San Juan, al asegurar que no repetirá la equivocación cometida cuando emigró a China, un año y medio después de su esperada vuelta desde Europa.



"Que la gente de Boca se quede tranquila, no voy a cometer el mismo error dos veces, me quedo en Boca, me quedo en Boca", ratificó el "Apache" después de la victoria sobre Banfield por penales (5-3), tras el empate 1-1 en el tiempo reglamentario.



El capitán "xeneize" hizo así referencia a la decisión que tomó en diciembre de 2016 cuando aceptó un millonario contrato del Shanghai Shenhua y dejó la institución de La Ribera, a la que había retornado en julio de 2015 con la idea de retirarse del fútbol profesional.



El emblema boquense, que el próximo 5 de febrero cumplirá 37 años, garantizó que "hay Tevez para rato" después de coronar este domingo el título número 29 de su fantástica carrera.



"No tengo pensado dejar de jugar, por mi viejo, por mi vieja, no voy a dejar de intentarlo. Tengo un año más de contrato y no veo la razón para no hacerlo. No tenemos mucho tiempo de parate, solo una semana, por lo que no se pierde el estadio físico. Creo que puedo dar y seguir, me siento bien", afirmó.

