https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 18.01.2021 - Última actualización - 14:47

14:46

Entrevista con un medio tucumano "La intención es dejar Colón": firma, Pulga Rodríguez

Terminó el torneo y se abrió el libro de pases. Como suele suceder, los rumores de contrataciones y fichajes están a la orden del día. En lo que respecta a Colón, este domingo se difundió una entrevista Luis “Pulga” Rodríguez, actual jugador sabalero.

Como se informó en reiteradas oportunidades, el delantero tiene contrato con el rojinegro de Santa Fe hasta junio de este 2021 y en las últimas horas dejó conocer sus intenciones. “En la actualidad ya pensando en el nuevo destino, el nuevo camino; en ver qué vamos a hacer. La verdad es que la intención es dejar la institución. Tratar de buscar nuevos objetivos y obviamente tanto personal como grupal”, le dijo Rodríguez a un medio de su provincia.

La entrevista comenzó con el repaso del propio jugador por el club sabalero. “La verdad tuvimos un 2019 muy intenso, muy movido, muy lindo. Llegamos a conseguir, fue algo muy lindo haber llegado a la final de la Copa Sudamericana. En el campeonato local no estábamos tan bien pero se tapaba un poco con la copa”, reconoció.

Luego, Pulga comentó que “el 2020 hasta que llegó la pandemia no fue de lo mejor que veníamos demostrando pero después que retomó el torneo terminamos muy bien”. Tras lo cual se espetó con sus “intenciones” de dejar Colón.

Figura reconocida

En otro fragmento de la nota, Rodríguez aclaró que no está muy apegado a los medios y el qué dirán sobre su figura. “Uno se enfoca en el partido, en el juego; no tanto en el tema de los medios. Sí , mi hermano más chico. Uno se prepara para jugar. Uno disfruta en el verde césped”, expresó.

Diego

También se le preguntó por la muerte de Diego Maradona. Como todo futbolista, Pulga contó se entristeció al conocer la noticia y dijo: “Hago de cuenta como que está vivo. Lo tengo lejos y no lo puedo ver. Me quedó pendiente una foto que no me saqué en la Selección porque no daba, él era el técnico y yo el jugador”.