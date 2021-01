https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Bielorrusia no albergará el Mundial de Hockey sobre hielo de 2021

El clima sociopolítico no es el mejor en el país y el Consejo de la IIHF decidió mudar los partidos del mundial. Las protestas luego de las elecciones que le otorgan el 6to mandato a Lukashenko no cesan.

Crédito: Imagen Ilustrativa



Crédito: Imagen Ilustrativa

