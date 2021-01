Un argentino y una rusa ganaron el festival de tablas largas en Mar del Plata

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 18.01.2021 - Última actualización - 17:41

17:35

En el certamen participaron, justamente, los mejores riders de tablas largas, dado que debían medir más de 9 pies -2.75 metros- para poder competir en la escuela Chapatrapa de Chapadmalal.

El surfista argentino Martín Pérez y la rusa Ana Chudnenko se quedaron con el Ala Moana Log Fest que se llevó a cabo en la ciudad balnearia de Mar del Plata, en el regreso del estilo clásico de la disciplina.



Pérez, que ganó en la categoría Hombres, expresó al respecto: "Espantamos algunos fantasmas que andaban por mi cabeza, ganar este evento es especial. Por lo que significa para mí y sobre todo por el contexto, por compartir un torneo así, que siempre quisimos tener, con los mejores, con los legendarios".

Y añadió: "Es una forma de recoger los frutos luego de tantos años en tablas largas. Hoy nos dan nuestro lugar y nosotros, a la vez, no los ganamos".

Chudnenko, por su parte, se quedó con la categoría Damas y celebró en diálogo con la prensa.

"Gané el título argentino de longboard en 2012 y hoy soy campeona rusa de tabla corta. Corro en ambas modalidades, pero el longboard es algo especial. Por eso, para este evento, me preparé de forma especial, hace días. Porque los logs son aún más grandes (minimo 2m75 metros) y tienen no sólo otro estilo de riding sino también una propia historia y formas, que a mí me atrapan. Es el pasado y volver a la esencia del surf", dijo la deportista.

En el clásico torneo, los surfistas debieron realizar maniobras controladas en la sección crítica de ola usando toda la tabla y la onda, en un estilo similar al tradicional de décadas pasadas. .

Con información de Télam