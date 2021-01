https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 18.01.2021 - Última actualización - 17:45

17:42

No se lo reconocen

Corrientes: le robaron 140 mil pesos de su cuenta de Mercado Pago

“No te aseguran nada, no te devuelven nada. Si estas usando Mercado Pago, sacá tu plata” expresó Mariana Chiapa luego de ser estafada por dicha aplicación.

No se lo reconocen Corrientes: le robaron 140 mil pesos de su cuenta de Mercado Pago “No te aseguran nada, no te devuelven nada. Si estas usando Mercado Pago, sacá tu plata” expresó Mariana Chiapa luego de ser estafada por dicha aplicación. “No te aseguran nada, no te devuelven nada. Si estas usando Mercado Pago, sacá tu plata” expresó Mariana Chiapa luego de ser estafada por dicha aplicación.

Mariana Chiapa denunció que una empresa usó los datos de su tarjeta de débito y efectuó compras hasta vaciar su cuenta.

La emprendedora oriunda de Paso de los Libres, Mariana Chiapa denunció en un vídeo que se hizo viral, que fue estafada en 140 mil pesos por la aplicación "Mercado Pago". Con lágrimas en los ojos, narró lo que le ocurrió y aconsejó a los ciudadanos que retiren el dinero que tengan de esa aplicación antes que lo pierdan en una estafa como le pasó a ella.

Mariana Chiapa contó lo que le pasó a través de un video que se volvió viral en las redes sociales. Según su relato, la aplicación Mercado Pago la estafó en 140 mil pesos "el ahorro de todo su trabajo". La libreña se encuentra vacacionando con su hermana, recorriendo varias localidades de la provincia de Córdoba. En este contexto y cuando se dirigió a realizar una transacción, descubrió que ya no tenía el dinero en su cuenta. Tenés que leer La Bancaria denunció "violencia y fraude laboral" en Mercado Pago

Además, en el vídeo denunció que al hacer los reclamos correspondientes a la empresa financiera Mercado Pago, estos se desligaron por completo de toda responsabilidad. “No te aseguran nada, no te devuelven nada. Si estas usando Mercado Pago, sacá tu plata

La libreña aconsejó a sus seguidores y a los ciudadanos que retiren de tener el dinero en esa aplicación y pidió que el hecho se difunda para que no haya más víctimas como ella. DIFUNDAN Y SAQUEN TODA SU PLATA DE @mercadopago nos robaron $140.000 y no nos reconocieron absolutamente nada !!! video completo: https://t.co/JQ6Njnlye8 pic.twitter.com/ZzRHVl0BJp — sabrina (@SabriChiapa) January 16, 2021