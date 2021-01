Joe Biden y Kamala Harris conmemoraron el Día de Martin Luther King Jr.

Dos días antes de su investidura, el presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris participaron el lunes en actividades de servicio durante el feriado por el Día de Martin Luther King Jr., mientras un Washington militarizado y nervioso se preparaba para una ceremonia de juramentación que se llevará a cabo bajo una seguridad extraordinaria.

Biden y su esposa Jill se unieron a una cadena de producción en el estacionamiento de Philabundance, una organización que distribuye alimentos a las personas en necesidad, y ayudaron a llenar unas 150 cajas con fruta fresca y productos no perecederos.

President-elect Joe Biden and his wife Jill volunteered at a food kitchen in Pennsylvania to honor Rev. Martin Luther King Jr. pic.twitter.com/TDDeBWjo22