Paleontología

Los lobos gigantes existieron, pero no se parecían a los de Game of Thrones

El animal prehistórico conocido como lobo gigante y que se ha hecho célebre por su aparición en la serie "Juego de Tronos", en la realidad era muy diferente a su imagen televisiva. Además, no tiene una relación tan cercana a lobos grises como se pensaba antes.

