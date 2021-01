Alto acatamiento a las restricciones para circular en el oeste santafesino

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 19.01.2021 - Última actualización - 11:19

11:18

Fuerzas de seguridad informaron que desde que entró en vigencia el decreto provincial no se registraron inconvenientes y la ciudadanía se adaptó rápidamente a los nuevos horarios nocturnos. No hubo secuestros de vehículos ni procedimientos para desarticular fiestas clandestinas. Tampoco se labraron actas.

Foto: Gentileza.

Rodrigo Pretto | region@ellitoral.com





A poco más de una semana de la entrada en vigencia del decreto que restringe la circulación en la vía pública en toda la provincia de Santa Fe, el centro oeste provincial no mostró mayores inconvenientes. Desde la Unidad Regional XVIII aseguraron que hubo un "alto acatamiento" a la normativa y no se registraron desmanes en todo el departamento San Martín. Incluso, a lo largo del primer fin de semana desde que rige la resolución, tampoco existieron intervenciones policiales.





Al momento del anuncio de la normativa gubernamental, uno de los temores que habían mostrado desde las fuerzas de seguridad era el comportamiento de la sociedad durante los viernes y sábados, considerando que es que el momento en el que mayor movimiento nocturno existe y los jóvenes se reúnen en diferentes puntos.





Pasaron los primeros diez días desde que se impuso una restricción para circular en todo el territorio provincial. Y también quedó atrás el primer fin de semana, donde se preveía la posibilidad de mayores inconvenientes eventuales sobre el cumplimiento social del decreto que prohíbe permanecer en la vía pública durante toda la madrugada. Sin embargo, en el departamento San Martín no se registraron complicaciones y sus habitantes obedecieron la legislación. "Hubo un alto acatamiento al decreto del gobernador. Más allá que hay una verdad y es que el tiempo no acompañó, con lo cual las reuniones clandestinas que se suelen hacer al aire libre no se organizaron", deslizó el jefe de la Unidad Regional XVIII, José Luis Molineris.





Si bien las órdenes de la Casa Gris se respetaron, quienes patrullaron las calles fueron algo permisivos. Es que durante las primeras horas de la restricción debieron hacer algunos llamados de atención a quienes se encontraban circulando fuera del horario permitido. A pesar de eso, no pasó a mayores. "Siempre sucede que cuando se impone una nueva orden de forma abrupta, a la gente le cuesta adaptarse rápidamente. Por eso no fuimos muy estrictos y a quienes observábamos les pedíamos que se retiren. Lo cumplieron sin problemas y para las 2 AM ya no había nadie en la vía pública de la región", destacó Molineris.



En el mismo orden, los locales nocturnos también se acoplaron inmediatamente a los nuevos horarios y evitaron, así, sanciones ante el incumplimiento del decreto provincial. A decir verdad, debieron levantar el pie de acelerador y frenar la actividad durante los días de mayor movimiento. A pesar de todo, "cumplieron con la hora de cierre y no debimos intervenir en todo el departamento", destacó quien está al frente de la Regional del departamento San Martín.





Al respecto, y mostrando cierta flexibilidad durante los días iniciales de la entrada en vigencia de las nuevas restricciones para evitar inconvenientes con los ciudadanos, a nivel regional se tomó un margen de entre 15 o 20 minutos para que quienes asisten a los bares, puedan emprender regreso sin contratiempos. "La intención es que puedan retirarse del lugar y llegar a su casa de manera tranquila, sin prisa. Aunque ya hay muchos que comienzan a acomodarse los horarios para evitar circular después de la 1.30 los fines de semana", destacaron desde la sede de seguridad establecida en la ciudad de Sastre.



Esperando su turno



Con una plantilla de recursos humanos escasa –un problema que aqueja a la Regional desde hace años– la pandemia le sumó un mal mayor. Desde marzo del año pasado un total de 11 personas no asisten a su puesto laboral por estar dentro del grupo de riesgo. A eso, el total de contagios que registraron las fuerzas de seguridad departamental es de 40 hasta la fecha, efectivos que fueron baja mientras cursaban la enfermedad. "A nosotros nos repercute mucho. Y más aún cuando desde enero comienzan a tomarse vacaciones, con lo cual cada Comisaría siente esa merma y es una complicación", destacó Molineris.



Por eso, la Sputnik V es una ilusión –al menos– para no ver afectado el plantel por positivos de Covid-19. Al momento, en el departamento San Martín las fuerzas de seguridad están integradas por un poco más de 200 uniformados. Y de ese total, unos 100 mostraron conformidad voluntaria para acceder a la dosis inicial de la vacuna contra el coronavirus.



En la misma sintonía, desde la Unidad Regional XVIII indicaron que si bien consideraban que las primeras aplicaciones serían destinadas a quienes desde el año pasado no concurren a sus puestos laborales para que puedan reintegrarse, la realidad será completamente distinta y dicho universo deberá esperar. "Calculamos que para el mes de febrero nos tocaría a todos los que trabajamos en seguridad, pero no a aquellos que hoy están exceptuados de ir a trabajar por integrar el grupo de riesgo".