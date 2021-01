"She Taxi", sigue luchando por demostrar la legalidad de la app en Rosario

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 19.01.2021

A cuatro años de su lanzamiento y con un crecimiento desmedido, desde la firma insisten en que todavía hay un sector que intenta desprestigiarla con rumores infundados sobre la legalidad de su funcionamiento.

Ignacio Pellizzón | region@ellitoral.com

La aplicación She Taxi, que nació en 2017 como una forma de darle lugar a las mujeres conductoras que no tenían mucho espacio en las empresas de taxis tradicionales, viene creciendo en Rosario de manera exponencial al punto de que en noviembre del año pasado ya contaba con 150 mil usuarias y 400 conductoras inscriptas.

Tras cuatro años de su puesta en marcha, todavía hay sectores que se resisten a tomar la app como un servicio legal. Es que las aplicaciones como Easy Taxi –se fue de la ciudad-, Uber –no hizo pie en Rosario- o Cabify –intenta regresar- se mantienen en pie de guerra con los taxistas, que exigen las mismas condiciones que les demandan a ellos para trabajar.

A diferencia de las otras plataformas, She Taxi es un emprendimiento puramente rosarino, a diferencia del resto de las firmas que son internacionales, y que logró acaparar un público cada día más amplio. Actualmente son unas 80 las conductoras que están en la calle por turno. Solamente en un mes, tuvieron 68.792 solicitudes de viajes y 12.577 quedaron como “no tomadas”, porque siguen sin dar abasto a la gran demanda, que no para de crecer.

Según relató a El Litoral, la fundadora y creadora de She Taxi, María Eva Juncos, hay un sector que constantemente intenta “desprestigiar” la aplicación e “instalar” el rumor de que están funcionando de manera ilegal, cuando en realidad “la app es 100% legítima”.

Se estima que en Rosario son entre un 5% y un 10% las mujeres que están conduciendo taxis. Los números reflejan que todavía sigue habiendo una gran disparidad en comparación con los varones que, según Juncos, “muchos son realmente solidarios”, pero hay otros que “lamentablemente no”, afirmó al programa Justo en el Medio de Radiofónica.

Antecedente polémico

En noviembre de 2020 una joven de 22 años denunció a través de la red social Instagram, mediante un video casero, que al tomar un taxi en Pellegrini y España, mientras viajaba, se alertó de algunos mensajes de audios que el chofer enviaba por Whatsapp supuestamente en clave, lo que generaron en ella altas sospechas de un posible secuestro.

A la altura de 27 de Febrero y Entre Ríos, la pasajera tomó la decisión repentina de pagar el viaje y bajarse del coche, de modo de evitar el presunto intento de secuestro. Tras realizar su descargo en la red social, se dirigió al Centro Territorial de Denuncias, donde dejó constancia de lo que vivió.

Finalmente, la fiscalía descartó por completo la posibilidad de un intento de secuestro y el caso quedó cerrado. Sin embargo, en medio de la polémica desatada por el impacto que generó el video en Instagram que realizó la joven en un estado de shock absoluto, motivó que desde la Cámara de Titulares de Taxis de Rosario (Catiltar) salieran a desmentirla en defensa del chofer y apuntaron contra la app She Taxi.

“Lo que me molesta es que detrás de esto se amparen aplicaciones ilegales para decir que los taxistas son peligrosos”, dijo Iantosca. “En el mismo video que grabó la joven pide por favor que intervengan las chicas de She Taxi. Esa aplicación es ilegal porque despacha viajes a taxistas y remiseros. Eso está prohibido por ordenanza. Es una de las peores violaciones de las ordenanzas del transporte público. Y hacen lo que quieren”, expresó en su momento, su titular, José Iantosca.

Y agregó: "Nosotros tenemos una aplicación como Movi Taxi Mujer que es segura y está habilitada por la Municipalidad. No la impulsa o desarrolla un privado que no sabemos cómo controlar. En cambio, tenemos los rastreos por GPS y podemos saber los recorridos. Si lo denuncia se hace rápidamente al 911 y al 147 se sale a buscar al auto y no caemos estas discusiones”, señaló Iantosca.

“Creemos en el relato del taxista, pero eso debe ser confirmado por la Justicia, a través de un fiscal o un juez. La chica se habrá asustado, pero no tiene derecho a estigmatizar a un trabajador con algo que no pasó”, cerró.