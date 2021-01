Italia: el volcán Etna entró en erupción

El volcán Etna entró en erupción el lunes por la noche, dejando espectaculares imágenes de los ríos de lava que se deslizaron montaña abajo por varios de sus flancos en medio de la noche.

Etna se encuentra en las costas de la isla de Sicilia, en Italia, y es uno de los volcanes más activos de Europa. Ayer por la noche, el Instituto Internacional de Geofísica y Vulcanología italiano informó que sus cámaras de vigilancia captaron una fuerte explosión en el cráter sureste, luego de que estuviera moderadamente activo durante una semana.

▶️ Lava spewed from Italy’s Mount Etna, the largest active volcano in Europe, Monday.



The lava flowed into an uninhabited valley while some ash made its way over nearby towns, although there were no risks to the local population.



